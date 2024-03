Würzburg/Kitzingen/Lohr

16:11 Uhr

Vier Schließungen, viele Verkleinerungen: Sparkasse Mainfranken verschlankt erneut ihr Filialnetz

Plus Wie zuletzt schon öfter reduziert die Sparkasse Mainfranken ihre Präsenz in der Fläche weiter. Was im Einzelnen geplant ist und um welche Orte es geht.

Von Jürgen Haug-Peichl

In den vergangenen Jahren hat die Sparkasse Mainfranken – wie viele andere Geldhäuser – ihr Filialnetz deutlich verschlankt. Dieser Trend geht jetzt weiter: Die viertgrößte Sparkasse in Bayern wird zum 1. Mai vier Außenstellen schließen und in 15 weiteren Filialen das Personal abziehen. Das teilten die Würzburger am Mittwoch mit.

Demnach wird die Sparkasse Mainfranken ab Mai 87 statt bis dahin 91 Außenstellen in den Stadt- und Landkreisen Würzburg, Kitzingen sowie Main-Spessart haben. Das Geldhaus hatte bereits vor vier Jahren einen massiven Abbau der Filialen angekündigt. Das sorgte in der Kundschaft für Ärger.

