Veitshöchheim

16:00 Uhr

Was Christian Bernreiter, Michl Müller, Anna Stolz und Sissi Stamm bei Fastnacht in Franken bewegt hat

Plus Zusammenhalt statt Spaltung: Dieser Funke sei bei der "Fastnacht in Franken" heuer übergesprungen, sagen Prominente bei der Aftershow-Party. Bei fast allen.

Von Angelika Kleinhenz, Folker Quack

Mit viel guter Laune, Leberkäs, Würstchen und Wein schloss sich am Freitagabend die alljährliche After-Show-Party nahtlos an die Fernseh-Prunksitzung "Fastnacht in Franken" im Veitshöchheimer Haus der Begegnung an. Dort feierten alle Akteurinnen und Akteure, Verantwortliche der Sendung, Politikerinnen und Politiker und geladene Gäste.

Verkehrsminister hofft, dass der Funke der Fastnacht überspringt

Auch Christian Bernreiter, Bayerns Verkehrsminister ( CSU), traf man dort noch zu fortgeschrittener Stunde - verkleidet als Schifffahrtskapitän. Seine Frau, eine Piratin. Am besten fand er die positive Stimmung bei der Fernsehsendung. "Zusammenhalt statt Spaltung", sagt Bernreiter, denn "wir haben ja alle gerade genug damit zu tun, die Gesellschaft wieder zusammenzuführen".

