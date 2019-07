17:45 Uhr

1000 Partygäste werden in Roggdens „grünem Wohnzimmer“ erwartet

Mühlenhofbesitzer Hubertus von Zastrow (rechts) und Bürgermeister Willy Lehmeier werben für das Spektakel „Sommer im Park“, das am Samstag in Roggden über die Bühne geht. Auch eine Spendentonne will gefüllt werden.

Plus Vereine haben alles angerichtet für den „Sommer im Park“ am Samstag auf dem Mühlenhof. Warum das Spektakel jetzt schon ein Erfolg ist.

Von Berthold Veh

Es ist angerichtet. „Sommer im Park“ auf dem Mühlenhof in Roggden soll am heutigen Samstag, 20. Juli, ein großes Spektakel werden. Mitglieder von 31 Vereinen aus Wertingen und Umgebung, Mitarbeiter der Stadt und Sponsoren haben sich ins Zeug gelegt, damit heute in Roggden ein großes Fest gefeiert werden kann. Mühlenhofbesitzer Hubertus von Zastrow, der die Idee für die Großveranstaltung hatte, ist die Freude anzumerken, aber auch ein wenig Anspannung.

„Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute kommen werden.“ Aber man sei auf jede Situation vorbereitet. „Was die Vereine hier auf die Beine gestellt haben, ist einfach unglaublich“, sagt der Unternehmer. Bei einem letzten Treffen mit Bürgermeister Willy Lehmeier auf dem Mühlenhof rührt von Zastrow noch einmal die Werbetrommel. Wird das angepeilte Spendenziel erreicht? Unter dem Motto „Vereine vereint“ werde es am Samstag von 15 bis 1 Uhr ein buntes Programm geben (wir berichteten). Der Firmenchef hat das Ziel formuliert, dass für die beteiligten Vereine insgesamt eine Spendensumme von 62000 Euro herausspringen soll. „Wir sind jetzt schon dank der vielen Sponsoren bei mehr als 40000 Euro“, sagt der Roggdener. Von Zastrow hat in seinem Park inzwischen eine große Spendentonne aufgestellt. „Danke für eine freiwillige Spende für die Vereinsarbeit“ steht auf dem Schild am Einwurf der Tonne. Auf dem Mühlenhof bei Roggden erwarten Hubertus und Rose von Zastrow beim Sommer im Park am 20. Juli mehr als 1000 Gäste. Bild: Berthold Veh Der Eintritt sei ja umsonst, und da hofft der Unternehmer, dass sich die Gäste spendabel zeigen werden. Von Bogenschießen bis Simultanschach Er verspricht ein buntes Fest für die ganze Familie. Das Programm reicht vom Simultanschachspiel bis zur Motorradvorführung, dem Spiel auf der Riesenkugelbahn bis zum Bogenschießen. Und auch die Wertinger Zeitung ist mit Kinderschminken vor Ort. Bei einem „Sag’s der WZ“ wird es zudem um das Thema „Lebenswertes Zusamtal?!“ gehen. Die Redakteure Berthold Veh und Benjamin Reif wollen mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, über die Schönheiten des Zusamtals ins Gespräch kommen, aber auch Anregungen erhalten, was der Region in Sachen Lebensqualität noch guttun könnte. Das kulinarische Angebot ist vielseitig Beim Essen ist das Spektrum ebenfalls breit – es reicht vom Spanferkel bis zum vegetarischen Burger. Gegen 18 Uhr beginnt das Frühabend- und Sponsorenprogramm. Unter anderem wird es einen Barbecue-Wettbewerb mit Jury geben. Und um 20 Uhr läutet dann die Bigband der Stadtkapelle Wertingen das Abendprogramm ein. Die Lichtershow der Wertinger Firma Erlebniswert werde zum Flair dieser Gartenparty beitragen, verspricht von Zastrow. Eis, kühle Getränke und Cocktails dürfen da ebenfalls nicht fehlen. Bürgermeister Lehmeier ist zuversichtlich, dass auch das Wetter mitspielt. Es werde sommerlich warm, hie und da soll es ein Gewitter geben. „Aber sicher nicht in Roggden“, glaubt Lehmeier – in der Hoffnung, dass es auch so kommen möge. Der Rathauschef ist sich sicher: „Das grüne Wohnzimmer der Familie von Zastrow wird voll werden.“ Lesen Sie dazu auch den Kommentar Sommer im Park ist das originellste Fest weit und breit Und die weiteren Vorberichte: Sie stehen geschlossen hinter dem „Sommer im Park“ Am Samstag steigt „Sommer im Park“ Sommer im Park: Der Aufbau fürs Spektakel läuft

