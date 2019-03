vor 37 Min.

279 Hornfreunde bald im Guinness Buch der Rekorde?

Markus Meyr-Lischka unterrichtet nicht nur an der Wertinger Musikschule. Er organisiert seit 19 Jahren auch ein internationales Treffen von Hornisten. Was klein begann, wuchs enorm.

Die Anfänge waren überschaubar: Circa 25, gerade erwachsene Hornisten, trafen sich vor 19 Jahren erstmals auf einer Selbstversorgerhütte auf der Schwäbischen Alb in der Nähe von Ulm, um ein Konzert für Rosenmontag vorzubereiten und gemeinsam Spaß zu haben. Als nach ein paar Jahren die Schulfreunde Benjamin Comparot und Markus Meyr-Lischka, Hornlehrer an der Musikschule Wertingen, die Organisation übernahmen, gingen anfangs die Teilnehmerzahlen bis auf 20 Teilnehmer zurück. Kinder wurden geboren, das Studium wurde anspruchsvoller und folglich fanden immer weniger Hornisten Zeit für das jährliche Treffen.

Teilnehmerzahlen stiegen enorm

Eine Veränderung musste her. Namhaftere Dozenten, Werbung in den sozialen Netzwerken und eine eigene Homepage (www.kiecks.de) brachten schnell eine große Veränderung. Innerhalb von drei Jahren waren die Teilnehmerzahlen derart gestiegen, dass die Hütte mit ihren 54 Betten und den beschränkten Probemöglichkeiten aus allen Nähten platzte.

Nach einem Zwischenstopp in der Abtei St. Claret in Weißenhorn mit 100 Teilnehmern im Jahr 2017 fand das inzwischen auch internationalisierte Hornfestival mit 150 Musiker aus 14 Ländern nun zum zweiten Mal in der Jugendbildungsstätte Burg Schwaneck in Pullach bei München statt. Hier drehte sich erneut alles um das Horn. Gearbeitet wurde in sechs Gruppen mit 17 Dozentinnen und Dozenten von internationalem Rang und Namen. In drei Konzerten wurden – bei freiem Eintritt – etwas mehr als 1300 Zuhörer erreicht.

Die Organisatoren legen bei aller Professionalität größten Wert auf eine entspannte Atmosphäre ohne Leistungsdruck, in der ambitionierte Laien ebenso ihren Platz finden wie Musikstudenten und gemeinsam eine Einheit bilden.

Wertinger Lehrer leitet Weltrekordversuch

Vor zwei Jahren begann das Wochenende mit einem Flashmob auf dem Ulmer Münsterplatz. Letztes Jahr traf man sich auf dem Marienplatz in München. Dieses Jahr wurden die Organisatoren noch etwas ehrgeiziger: Für das Guinness Buch der Rekorde sollte ein neuer Weltrekord in der Kategorie „Größtes Hornensemble weltweit“ aufgestellt werden. Es galt den bisherigen Rekord aus dem österreichischen Diersbach mit 179 Musikern vom Juli 2017 zu „knacken“. Die Werbung wurde intensiviert, und tatsächlich erschienen in der Turnhalle des Otfried Preußler Gymnasiums in Pullach 279 Hornfreunde, um gemeinsam den Pilgerchor aus der Oper „Tannhäuser“ von Richard Wagner unter der Leitung des Wertinger Lehrers Markus Meyr-Lischka zu spielen. Ob tatsächlich ein Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde erfolgt, wird zurzeit in London geprüft. (pm/wz)

Auf YouTube findet sich der Weltrekord(versuch) von 279 Hornfreunden unter https://youtu.be/q08_g4doPEw.

