vor 34 Min.

Benefizkonzert für einen Besuch aus Malawi in Wertingen

Das Saxofonquartett Quattrofoglio und der Wertinger „Freundeskreis Sunganani“ wollen afrikanischen Lehrern einer Gehörlosenschule einen Besuch ermöglichen. Was genau geplant ist.

Nach Sommer und Urlaub startet auch das Quattrofoglio Saxofonquartett engagiert in die neue Saison. Dabei steht ein Termin für das junge Ensemble mit Andreas Kapfer, Viktoria Wörle, Barbara Mayr und Valentin Steinhart auch dieses Jahr fest auf dem Plan: das Benefizkonzert für den Wertinger „Freundeskreis Sunganani“. Dieser unterstützt seit mehr als zehn Jahren eine Gehörlosenschule in dem akfrikanischen Staat Malawi.

Nach mehr als zehn Jahren „Freundeskreis Sunganani“ und fruchtbarer und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Freunden in Malawi reifte im Freundeskreis der Gedanke, eine kleine Gruppe der engagiertesten Lehrkräfte und Schwestern von der malawischen Schule im kommenden Jahr einzuladen. Über Pfingsten sollen sie für ein paar Tage nach Deutschland, nach Wertingen, kommen.

Viele Spender und Interessenten im Landkreis Dillingen

Der Hauptgrund für diese Idee liegt in der Tatsache, dass sich sowohl die Freunde aus Malawi als auch der Freundeskreis und die weite Gemeinde der Spender und Interessenten im Landkreis Dillingen nach so langer Zeit einmal zu einem gegenseitigen persönlichen Kennenlernen treffen sollten. „Für beide Seiten ist ein gegenseitiger Kulturaustausch nicht nur informativ und lebensnah, sondern fördert darüber hinaus das Verständnis von und die Einsicht in die gegensätzliche Lebenssituation“, wissen Gerda und Gotthard Lienert als Hauptorganisatoren des Freundeskreises. Im persönlichen Erlebnis der jeweiligen Lebenswelten könnten Verständnis und Perspektive für neue Projekte und partnerschaftliches Arbeiten nachhaltiger entwickelt werden.

Der etwa zehntägige Besuch wird von einem dichten Programm gefüllt sein, dessen Durchführung von den Gästen wie den Gastgebern gleichermaßen gestaltet werden soll. Der Freundeskreis Sunganani hofft auf ein reges Interesse der Bevölkerung. Details zum Programm werden zeitnah veröffentlicht. Die Gäste aus Malawi sind über die Einladung hellauf begeistert. „Sie wissen aber auch, dass in Anbetracht ihrer wirtschaftlichen Lage die Reisekasse ohne Hilfe der Gastgeber nahezu leer bleiben müsste“, erzählt das Ehepaar Lienert.

Ein solches Vorhaben verlangt deshalb neben einer durchdachten Vorbereitung ein entsprechendes Budget. Neben verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen, die während des ganzen Jahres vom Freundeskreis organisiert werden, möchten die Musiker des Quattrofoglio Saxofonquartetts mit ihrem vorweihnachtlichen Konzert am Sonntag, 9. Dezember, ebenfalls einen Teil dazu beitragen.

Eine wirkliche Pause gab es für das Ensemble auch im Sommer nicht – eine neue Saison will schließlich frühzeitig vorbereitet werden. So trafen sich die vier jungen Musiker nach einer ausgiebigen Probenphase vor Kurzem mit dem Wertinger Ehepaar Gerda und Gotthard Lienert. Dabei schmiedeten sie gemeinsam Pläne für das inzwischen fest etablierte Benefizkonzert in der Adventszeit zugunsten der Gehörlosenschule Mountain View in Malawi.

Nachdem das Konzert nun drei Jahre in Folge in der stets voll besetzten Wertinger Bethlehemkirche stattgefunden hatte, hielten Freundeskreis und Quattrofoglio in diesem Jahr erfolgreich Ausschau nach einem alternativen Veranstaltungsort. Die Freude an dem Experiment, ein hochkarätiges Konzert an ungewohntem Ort aufzuführen, ließen die Künstler ein reizvolles Ambiente entdecken.

Als Veranstaltungsort haben Karl und Gudrun Hurler die Räumlichkeiten der inzwischen von ihrem Sohn Maximilian Hurler geführten Gärtnerei in der Zusmarshauser Straße angeboten. Hier werden die vier Musiker, passend zum funkelnden und glitzernden Ambiente der weihnachtlich dekorierten Gärtnerei, ein gefühlvolles Programm aus anmutiger, schwärmerischer und zum Träumen einladender Saxofonliteratur aufführen, das die Zuhörer auf weihnachtlich-besinnliche Tage einstimmen soll.

Auch die hochsommerlichen Temperaturen und die kulinarischen Feinheiten konnten die hoch motivierte Truppe nicht von der Vorfreude auf dieses Konzert abhalten. Ideen wurden gesammelt und eine erste Auswahl passender Stücke getroffen, inmitten der Pflanzen und romantischer Dekoration. Losgehen wird das Benefizkonzert am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr in den Räumlichkeiten von „Leben mit Grün“, der Gärtnerei Maximilian Hurler. (pm)

