Buttenwiesen

06:00 Uhr

Ein Förderverein für die Schule in Buttenwiesen

Plus Gemeinderat Buttenwiesen unterstützt die neue Verbundenheit. Auch in Oberthürheim entsteht etwas Besonderes

Von Brigitte Bunk

Sehr gefreut hat sich Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner, als er von den Plänen erfahren hat, den Förderverein der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule zu gründen. „Die Initiative ist von den Eltern und der Schulleitung ausgegangen“, erklärte er den Ratsmitgliedern während der Sitzung im Zehentstadel in Pfaffenhofen. In erzieherischer, kultureller und sportlicher Beziehung solle Schützenhilfe geleistet werden. Bei der Beschaffung zusätzlicher Lehr- und Unterrichtsmittel ebenso wie bei der Ausrichtung von Festen, und das in einem offiziellen Rahmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

