Buttenwiesen

vor 56 Min.

Spannende Zeitreise nach Buttenwiesen

Peter Dempf hat schon einige Bücher geschrieben. Der Autor liest in einer Matinee „1700 jüdisches Leben in Deutschland“ am Sonntag, 21. November, um 11.30 Uhr im Zehentstadel aus seinem neuen Buch „Das Geheimnis von Buttenwiesen.

Plus Autor Peter Dempf führt durch 370 Jahre jüdischen Lebens in dem Ort, spannend verpackt in einer Geschichte. Ein "Geschichtsbuch" ist es aber nicht geworden.

Von Ulrike Walburg

Was bedeutet jüdisches Leben? Das erfahren Kinder und Jugendliche in dem Buch „ Das Geheimnis von Buttenwiesen“ von Peter Dempf und Karlheinz Uhl, das aktuell im „Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland,“ erscheint.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen