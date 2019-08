06:00 Uhr

Ein Haus für Wertinger mit Handicap

So soll der neue Wohnkomplex in der Mohnblumenstraße in Wertingen einmal aussehen.

Mit Blick auf eine gute Nachbarschaft stellt die Lebenshilfe den Anwohnern und künftigen Einwohnern das Wohnprojekt an der Mohnblumenstraße vor. Warum die Straße in den Mittelpunkt rückt.

Von Brigitte Bunk

Zufrieden zeigt sich Helmut Holland bei der Infoveranstaltung im Speisesaal der Nordschwäbischen Werkstätten. Der Vorsitzende der Lebenshilfe Dillingen betont, wie gut im Gebäude am Wertinger Kaygraben arbeiten und feiern ist. „Das ergänzen wir nun um ein tolles Wohnprojekt.“

Rund 100 Personen kamen zur Vorstellung

Rund 100 Personen kamen am Mittwochabend zur Vorstellung der neuen Wohnanlage „Haus Mohnblumenstraße“ für Menschen mit Handicap. Josef Schuster vom Asco-Team und Lebenshilfe-Geschäftsführer Dominik Kratzer stellten es vor. 27 dauerhafte Wohnplätze entstehen: zwei Wohngruppen mit jeweils zwölf Bewohnerzimmern, drei Einheiten für Bewohner, die weniger Begleitung brauchen und zwei weitere für Kurzzeitunterbringung. Acht Zimmer erfüllen die Anforderungen für Rollstuhlfahrer, das gesamte Gebäude ist barrierefrei. Unter anderem gibt es einen Mehrzweckraum als Begegnungsort. Und einen Innenhof für Veranstaltungen, der so liegt, dass kein Lärm in Richtung Nachbarn geht.

Die laden Kratzer und Holland schon jetzt zu den Feiern ein. „Die Gastfreundschaft gilt immer. Auch wenn Sie Fragen haben, immer ran“, stellt Vorsitzender Holland klar. Dominik Kratzer verweist auf die Einrichtung in Dillingen-Hausen und sagt: „Die Nachbarn kommen zu unseren Festen, das ist eine ganz zwanglose Gesellschaft.“ Und er ergänzt: „Sie werden sehen, wir sind eher bessere als schlechtere Nachbarn, denn das liegt uns sehr am Herzen.“

Morgens Abholung in Wertingen

Morgens werden die Bewohner abgeholt, mit dem Bus zu ihrer Arbeit in den Nordschwäbischen Werkstätten gebracht, abends kehren sie zurück. Eine Tagesstruktur für Menschen mit Handicap kann eingerichtet werden, sobald Bewohner in Rente gehen.

Schon 2014 war geprüft worden, ob die Wohnräume in der Hans-Wertinger-Straße erweitert werden können. Doch die strengen Vorgaben konnten dort nicht erfüllt werden. „2017 wurde am Elternabend mit Vehemenz Wohnbedarf geäußert“, blickt Kratzer zurück. Stolz zeigt sich Holland, dass die Selbsthilfeeinrichtung der Eltern und Angehörigen wirtschaftlich so aufgestellt ist, dass sie das Projekt mit einem Investitionsvolumen von rund fünf Millionen Euro selbst stemmen kann. Gebaut wird von den Nordschwäbischen Werkstätten, die das Gebäude an die Lebenshilfe Dillingen vermieten. Wichtig ist Holland, dass dort nur Menschen mit Handicap aus Wertingen und der Region wohnen sollen: „Ein Haus in Wertingen für Wertinger.“

Er freute sich über das Lob, dass es eine großartige Idee sei, dass Menschen, die bis zum Renteneintritt hier arbeiten, auch danach versorgt werden können. Wann der Einzug möglich sei, fragte ein Vater. Nach der Sommerpause käme der Plan in den Stadtrat zur Genehmigung. Er hoffe, dass heuer noch der Keller fertig gestellt werden könne. Das Wohnheim sei voraussichtlich im ersten Quartal 2021 bezugsreif.

Eine Sorge zog sich wie ein roter Faden durch

Eine Sorge zog sich wie ein roter Faden durch die Fragen der Anwohner: „Die Wege sind sehr schmal, es gibt keinen Fußgängerweg.“ Wie soll das funktionieren, wenn Baufahrzeuge fahren? Schon jetzt gehe es sehr eng zu, wenn jemand auf der Straße parke. Wenn zweimal am Tag Kleinbusse, Mitarbeiter und Besucher fahren würden, wäre das doch gefährlich, vor allem wenn Kinder unterwegs sind oder auf der Straße spielen, weil sie keine Rückzugsmöglichkeit haben. Ob nicht eine andere Zufahrt vom Friedhof her möglich wäre? Oder ob eine Haltestelle eingerichtet werden könnte? – Sowohl Holland als auch Kratzer versprachen, sich zu kümmern, dass Mitarbeiter als auch Besucher „nicht wild parken“. Auf dem Gelände selbst sind zehn Stellplätze geplant. Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier verwies darauf, dass reduzierte Verkehrsflächen das Ziel hätten, dass die Rücksichtnahme zunehme. Bei manch anderem Investor, der Wohnraum für Jedermann schaffe, würde er die Sorgen der Anwohner mittragen. Aber er sei von der Zuverlässigkeit der Lebenshilfe überzeugt, die das schon an anderen Stellen sehr gut managt. Er sprach davon, dass während der Bauphase eine Zufahrt im rückwärtigen Bereich entwickelt werden könnte, und versprach, dass gemeinsam Lösungen gesucht würden. Kratzer bekräftigte: „Sie können sicher sein, dass wir Verständnis für Ihre Sorgen haben.“

