Fußball-Bezirksliga Nord

vor 34 Min.

Schwarzfischers Traumtor erlöst den TSV Wertingen

Plus Ein Traumtor des Stürmers beschert den Wertinger Fußballern beim 1:0-Sieg gegen den TSV Hollenbach wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Von Michael Thiel

Der TSV Wertingen meldete sich am Sonntag mit einem 1:0-Sieg gegen den Favoriten TSV Hollenbach zurück in der Erfolgsspur und gewann durch ein Traumtor von Lukas Schwarzfischer. Die Zusamtaler zeigten eine ganz andere Körpersprache als zuletzt und ließen das gesamte Spiel in der Defensive kaum etwas gegen die offensivstarken Hollenbacher Stürmer zu.

