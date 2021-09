Wertingen gelingt die Überraschung

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: Gegen den Tabellenführer aus Ecknach trifft Ivan Rasic in der Schlussminute zum 2:1-Sieg. Wie sich der Gastgeber für seinen Einsatz belohnt hat.

Der TSV Wertingen meldet sich eindrucksvoll auf der Erfolgsspur zurück und bezwingt den Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Nord nicht unverdient. Der 2:1-Siegtreffer gegen den VfL Ecknach fiel dabei erst in der Schlussphase.