Kino-Open-Air: Jetzt gibt es Tickets an der Abendkasse

Plus Die Besucherzahl ist seit dem Start vor fünf Tagen überschaubar. Bürgermeister Willy Lehmeier und die Veranstalterinnen sind enttäuscht. Offenbar scheuen viele das Online-Bezahlsystem

Das Kino-Open-Air legte am vergangenen Freitag einen regelrechten Kaltstart hin. Die Temperaturen fielen an diesem Abend weit unter zehn Grad. Eingefleischte Cineasten scheint das kühle Wetter jedoch nicht abgeschreckt zu haben. Bis aus Harburg und Donauwörth kamen Besucher, ausstaffiert mit warmer Kleidung und Decken. Dagegen zeigen die Wertinger ihrem Freiluft-Kino im Schlossgarten bislang die kalte Schulter. Prisca Färber und ihre Mutter Rosmarie sind enttäuscht. Denn das Programm haben sie extra auf den Geschmack der Zusamtaler zugeschnitten. Arthouse-Filme wie „Die Känguru Chroniken“ oder ein Streifen mit Starbesetzung wie bei „Knives Out“, großartige Dokus wie „Besser Welt als nie“ und Oscarpreisträger wie „Parasite“ sollten die Wertinger Kinofreunde zu einem Besuch anregen. Noch vor wenigen Wochen hatten sich dieselben für die Rettung des Filmtheaters in der Mühlgasse starkgemacht. Ein in der Gründung stecken gebliebener Förderverein wollte das kulturelle Kleinod am Leben erhalten. Wegen Corona liegen die Rettungspläne auf Eis.

Bürgermeister Willy Lehmeier ist überrascht von der schwachen Resonanz, die nicht mit dem Wunsch vieler Wertinger übereinstimme: „Jetzt ist die Chance da, drei Monate lang Kino vor Ort zu erleben.“ Er schaute sich am Pfingstmontag zusammen mit seiner Frau den französischen Film „Die schönste Zeit unseres Lebens“ an. Für beide war es nicht nur eine willkommene Abwechslung zum Corona-Alltag. Lehmeier: „Die witzige Komödie ist raffiniert erzählt und lebt von tollen Schauspiel-Charakteren. Ein Muss für jeden Frankreich-Liebhaber.“

Am heutigen Abend präsentiert Prisca Färber ein weiteres Highlight: „ New York – Die Welt vor deinen Füßen“. Die Premiere fand kurz vor dem Lockdown statt. Aus Solidarität mit den Kinobetreibern ist der Film nicht im Home Entertainment verfügbar, sondern startet aktuell wieder exklusiv auf großer Leinwand. Tickets gibt es ab sofort auch an der Abendkasse, das Online-Bezahlsystem schreckte offenbar viele vom Besuch ab.

Der Protagonist Matt Green kommentiert die aktuelle Situation in New York so: „Gerade ist das Leben in NY hart und oft tragisch, wie auch in anderen Teilen der Welt. Niemand ist sich sicher, ob die Stadt je wieder so sein wird, wie sie vor der Pandemie war … In diesem Moment, in dem unsere Möglichkeiten zu reisen so eingeschränkt sind, haben wir die perfekte Gelegenheit zu entdecken, wie viel wir sogar an vertrauten Orten über unsere Welt lernen können. Ein einfacher Spaziergang durch die Straße kann ein Universum aufzeigen, von dem du bisher nicht wusstest, dass es existiert“, heißt es in dem Werk.

Knapp 15000 Kilometer ist Matt Green von 2012 bis Anfang 2020 durch New York gelaufen und hat dafür fast alles aufgegeben – seinen Job als Ingenieur, seine Beziehung, selbst seine Wohnung. Dafür erlebt er seine Heimatstadt auf eine Weise wie noch niemand vor ihm.

Mittwoch, 3. Juni: New York, die Welt zu deinen Füßen

Donnerstag, 4. Juni: The Gentleman – fällt wegen schlechten Wetters aus und wird auf 20. Juni verschoben

Freitag, 5. Juni: Judy – fällt wegen schlechten Wetters aus und wird auf 19. Juni verschoben

Samstag, 6. Juni: Das perfekte Geheimnis

Sonntag, 7. Juni: Nur die Füße tun mir weh

Montag, 8. Juni: Dora und die goldene Stadt (Familie)

Dienstag, 9. Juni: The Hunt

Mittwoch, 10. Juni: Parasite

Donnerstag, 11. Juni: Besser Welt als nie (mit Darsteller)

Freitag, 12. Juni: Joker

Samstag, 13. Juni: Leberkäsjunkie

Filmbeginn ist jeweils um 21 Uhr. Tickets behalten bei Ausfällen ihre Gültigkeit.

