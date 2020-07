16:05 Uhr

Postkarten-Aktion: Wie ein Binswanger nach Kanada auswanderte

Der Wertinger Herbert Muff sammelt Ansichtskarten. In der Hadn hält er (von links) die älteste, die er von Wertingen hat, die erste, die er selbst erhalten hat und die eines typischen Indianers, wie er sie in Kanada erlebt hat.

Plus Herbert Muff sammelt Postkarten. Begonnen hat er, als er vor 60 Jahren nach Kanada ausgewandert ist. Er besitzt 25000 Stück. Warum darunter auch Karten von Maoris und Eskimos sind

Von Brigitte Bunk

Vor gut 60 Jahren ist Herbert Muff als 17-Jähriger von Binswangen nach Kanada ausgewandert. Nach Calgary, in den Wilden Westen, wie er sagt. „Dort ist man nicht aufgefallen, wenn man mit dem Cowboyhut rumgelaufen ist“, erinnert sich der heutige Wertinger gerne. In dieser Stadt findet jedes Jahr das größte Cowboyfest von Nordamerika statt, die Calgary Stampede, die damals eine ganze Woche dauerte, inzwischen sind es sogar zehn Tage.

Herbert Muff aus Wertingen kam in Kanada auch mit einem Indianer ins Gespräch

Der 78-Jährige weiß: „Es ist der Traum eines jeden Cowboys, dort starten zu dürfen.“ Zwei Wochen später sind die Banff Indian Days in den Rocky Mountains. Auch ein Festival, das Herbert Muff damals gerne besuchte, weil er sich als Jugendlicher für Indianer interessierte. Mit einem ist er einmal ins Gespräch gekommen. Der hat ihm gleich die Hand gereicht, als er erfahren hatte, dass Muff Deutscher ist – denn die hätten gegen die gehassten Engländer gekämpft. So begann seine erste Sammelleidenschaft: Er kaufte in seiner damaligen Wahlheimat alle Ansichtskarten mit Indianern zusammen. 35 sind es, die er heute noch in einem besonderen Album verwahrt.

Der Wertinger erhält auch viele Postkarten aus der damaligen DDR

In Kanada hatte er den Lesezirkel abonniert, da kam ihm die Idee, in der Zeitschrift Constanze ein Inserat aufzugeben, um mehr Karten zu bekommen: „Wer schreibt 18-jährigem Deutschen (Ansichtskarten-Sammler)?“ 366 Zuschriften erhielt er, darunter auch die einer jungen Deutschen aus dem Schwarzwald, die 13 Jahre später seine Frau geworden ist. Mit drei der damaligen Kartenschreiber steht er heute noch in Verbindung. So manche Zuschrift kam auch aus dem Ausland, eine sogar aus Florida. Selbst nach einem Jahr trudelte noch Post ein, gerade aus der DDR, wo man gierig war, mit dem Westen in Kontakt zu kommen, erzählt Herbert Muff. Diese Angelegenheit wäre fast ausgeartet, meint er, denn viele nutzten die Gelegenheit, um in der Ferne einen Brieffreund zu bekommen. Seine Frau Helga erzählt: „Ich habe mir oft gedacht, warum schreibt er so lange nicht. Heute weiß ich, wie viel er zu beantworten hatte.“ Später umrundete er den Erdball, die vielen Karten in dem Album, das unter „Eingeborene“ läuft, zeugen davon, unter anderem von Maori und Eskimos, aus Südamerika, Indien und Hawaii.

Zwei dicke Alben besitzt er noch mit weit über tausend direkt an ihn adressierten Karten. Die älteste erhielt er, als er sechs Jahre alt war. Von Leuten, die nach dem Krieg gegenüber seinem Elternhaus gewohnt haben und ins zerbombte Ruhrgebiet zurückgekehrt sind. Er sagt: „Es ist schon interessant, solche Karten wieder zu lesen und alte Erinnerungen aufzufrischen.“

„Monokultur“ meidet er, betont er, er will die Vielfalt zeigen. Deshalb ist er auch auf seine Sechser-Sammlung besonders stolz. Von Hunderten verschiedener Motive sammelt er entweder sechs Karten im Quer- oder sechs im Hochformat. Zum Beispiel sind Katzen auf den Karten zu entdecken oder Vergissmeinnicht, Kerzen, Laternen, Kränzchen, Flaschen oder Briefkästen. Diese Karten hat er in transparenten Albenblättern mit jeweils sechs Taschen untergebracht.

Herbert Muff besitzt 335 Karten von Wertingen

Aber er ist auch leidenschaftlicher Heimatsammler. Von 50 Orten nimmt er Karten in seine Sammlung auf. 335 besitzt er von Wertingen, darunter sogar eine, die 1932 nach China geschickt wurde. Gekauft hat er sie vor rund 20 Jahren in einem Fachgeschäft in München. Eine Zeitreise bis ins Jahr 1897 zurück ist beim Anblick der Fotos möglich. Die Ansichtskartenbörse in Gundelfingen, bei der er zweimal im Jahr auf die Jagd geht, ist inzwischen fast zu einem Rentnertreffen geworden, erzählt Muff. Inzwischen hat er rund 25000 Stück, den Schwerpunkt legt er auf Karten, die älter als 100 Jahre sind. 25 Jahre war er Mitglied in einem Verein mit Leuten, die mit ihm dieses Hobby teilten. Dort wurde er unter „Nr. 3“ geführt. Alle Vereinsbroschüren hat er aufbewahrt, ebenso viele Fachzeitschriften, die es für diese Sammler gab. 1990 hat das Interesse für Karten merklich nachgelassen, da begann er, Sterbebilder zu sammeln. Dies ist immer noch seine große Leidenschaft. 31000 hat er nun zusammengetragen, sortiert nach 110 Kategorien und überwiegend in Alben untergebracht.

Auf den zahlreichen Flohmärkten, die er besucht, ist für beide Sammelgebiete kaum noch etwas zu ergattern, bedauert er. Auch nicht bei Haushaltsauflösungen, denn die Leute werfen es weg, weil sie der Meinung sind, das kann niemand mehr brauchen. „So läuft es in der heutigen Wegwerfgesellschaft“, sagt er. Und ergänzt: „Ich bin froh, dass meine Frau Verständnis hat für meine Sammelleidenschaft.“ Übrigens: Herbert Muff handhabt seine Sammlerei ohne Auto und Computer. „Solch modernes Zeug boykottiere ich.“ Das heutige junge Volk habe leider andere Interessen. Das findet er einerseits schade, allerdings schnappen die jungen Leute ihm so schon keine Karten weg.

