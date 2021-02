25.02.2021

Protest in Meitingen

Die Lech-Stahlwerke wollen erweitern. Dafür soll ein Teil des Lohwaldes gerodet werden. Am Sonntag gibt es eine Protestaktion dagegen.

Menschenkette gegen geplante Rodung

Bürgerinitiativen aus Biberbach und Meitingen und Umweltschutzorganisationen wollen am Sonntag ihrer Forderung Nachdruck verleihen, dass im Lohwald – der als Bannwald besonders geschützt ist – keine Rodungen erfolgen dürfen. Geplant ist eine Menschenkette am südlichen Waldrand, am Sonntag ab 14 Uhr.

Hintergrund sind Pläne der Lech-Stahlwerke, knapp 18 Hektar des Lohwalds zu roden, der insgesamt rund 42 Hektar groß ist. Auf dieser Fläche sollen weitere Anlagen des Stahlwerks entstehen. Die Anwohner und Naturschützer wollen sich gemeinsam für den Erhalt des geschützten Waldes einsetzen und gegen immer mehr Belastungen der Region durch die Schwerindustrie wenden.

Für die Demonstration haben sie die Genehmigung des Landratsamts erhalten, wobei coronabedingt einige Regeln zu beachten sind. So gilt für die Teilnehmer, dass sie einen Mund-Nasenschutz tragen müssen, mit Markierungen auf dem Boden soll sichergestellt werden, dass sie den nötigen Abstand zueinander einhalten. (gol)

