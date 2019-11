vor 49 Min.

Rockiges und mehr in Pfaffenhofen

Der Hurga Club bietet ein vielfältiges Programm. Am Samstag spielen „Grey“ und „44U“. Wer in dem Club willkommen ist

Die Sporthalle Pfaffenhofen wird sich am morgigen Samstag, 9. November, in einen Rockschuppen verwandeln. Der Hurga Club hat auch dieses Jahr wieder ein interessantes Programm mit der Band „Grey“ aus Frauenstetten und „44U“ aus Höchstädt zusammengestellt und beweist, dass im Unteren Zusamtal die Rock´n Roll Fahne immer noch sehr hoch hängt. „Grey“, die inzwischen sehr bekannte Cover Band aus Frauenstetten mit Sänger Frank, Bassisten Ben, Gitarrist Martin, Schlagzeuger Alex und Martin an den Keyboards werden als erste Band auf der Bühne stehen. Hier sind Songs zu hören von Ramones, Foo Fighters, Sportfreunde Stiller, Guns´n Roses, Faith No More, CCR und mehr. Anschließend rocken die fünf Jungs von „44U“, Steve, Hans, Fon, Hebbe und Hermann, was das Zeug hält und werden auch dieses Mal von Drummer und Percussionist Siggi unterstützt. Zu alten Rockklassikern wie „Money for Nothing“, „Since you´ve been gone“, „Blinded by the Light“ oder „We will Rock you“ können die Fans auf der Tanzfläche wieder kräftig mitrocken. Einlass an der Sporthalle Pfaffenhofen ist ab 20 Uhr.

Noch mehr Livemusik gibt es im Clubheim Unterthürheim in den folgenden Monaten. Die nächsten Events sind jeweils am Freitag, 29. November „Cook & Friends“ (Classic Rock) sowie im Jahr 2020 am 7. Februar „Next Friday“ (Irish Folk Live), am 13. März „TWICE“ die Band, am 3. April „Village Boyz“ und am 8. Mai „No Worries Mate“ mit Didgeridoo und australischem Folk sowie am 26. Juni „FlatPix“ aus Höchstädt und zum Saisonschluss am 24. Juli „Sexmoß“ Live im Amphitheater. Einige der Bands spielen nicht zum ersten Mal im Clubheim.

Man muss kein Clubmitglied sein, um dabei zu sein. Wer gute, handgemachte Livemusik bei gepflegten Preisen mag, ist bei allen Konzerten herzlich willkommen. (pm)

Termine gibt es auf der Homepage unter www.hurga.de oder auf der Hurga Facebook Seite.

