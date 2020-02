12.02.2020

So bleibt die Napoleonstanne in guter Erinnerung

Michael Rasbach hat aus dem Holz des Stammes kleine Miniaturbäume gefertigt und diese auf der Schlossweihnacht verkauft. Damit kam viel Geld für den guten Zweck zusammen

Aus dem Holz des ehemaligen Wertinger Wahrzeichens, der „Napoleonstanne“, drechselte Michael Rasbach mehr als 130 kleine, stilisierte Miniatur-Tännchen und fand damit reißenden Absatz während der Wertinger Schlossweihnacht. Den Erlös von 955 Euro stockte der Hobbydrechsler auf eintausend Euro auf, um diesen Betrag für einen guten Zweck zu spenden.

Doch der Reihe nach: Michael Rasbach ist Diplom-Mathematiker und für eine international agierende Unternehmensgruppe als IT-Leiter tätig. Er lebt mit seiner Familie in Syrgenstein. Sein Faible für Holz geht weit zurück: „Schon bei meiner Berufswahl kam für mich nur Schreiner oder Mathematiker infrage. Das Schreinern habe ich dann als Hobby ausgebaut.“

Erst sei es lediglich eine Hobelbank gewesen, die er sich anschaffte, was sich aber im Laufe der Jahre zu einer kleinen Schreinerei entwickelt habe. Er lacht, als er ergänzt: „Zuletzt kam dann die Drechselbank ins Haus.“

Den Hinweis auf die ehrwürdige Napoleonstanne und ihr Schicksal erhielt Rasbach durch Freunde aus Binswangen. Wie mehrfach berichtet, war der 103 Jahre alte Baum abgestorben, die trockenen Sommer in jüngster Vergangenheit gaben dem Baumdenkmal den Rest. Er musste gefällt werden, was großes Bedauern in Wertingen auslöste. „Da kam mir die Idee, das Holz zu kleinen Napoleonstännchen zu verarbeiten, diese zu verkaufen und für einen guten Zweck zu spenden“, sagt Rasbach.

Mit Unterstützung und durch Vermittlung von Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier holte sich Rasbach „zwei große Trümmer vom Betriebshof ab“. Diese schnitt er in kleinere Stücke und ließ das Holz fünf Monate trocknen. „Eigentlich eignet sich Tannenholz nicht für so was, weil es zu viel harzt und zu weich ist“, sagt der Hobbyhandwerker. Doch Rasbach blieb dran, drechselte erst mal siebzig Stück in drei unterschiedlichen Größen. „Geplant war in Absprache mit der Stadt, dass ich die Tännchen während der Schlossweihnacht verkaufe.“ Es fand sich dafür während der beiden Adventswochenenden ein Plätzchen im Schlosssaal. „Ich war mir sicher, dass ich viel zu viel Bäumchen gemacht hatte.“ Falsch gedacht. „Bereits während des ersten Samstags waren alle weg und ich musste eine Nachtschicht sowie einen Urlaubstag einlegen, um weitere Bäumchen anbieten zu können.“ Für das zweite Schlossweihnachtswochenende, immer am dritten Advent, lagen viele Vorbestellungen vor. „Die Menschen standen Schlange, um sich ihr persönliches Denkmal an die Napoleonstanne abzuholen“, erzählt Rasbach.

Die Entscheidung, welche soziale Einrichtung die eintausend Euro erhalten sollte, überließ Rasbach der Stadt. Bianca Wiedenmann, Wirtschaftsbeauftragte der Stadt Wertingen, begleitete den Spender zur Lebenshilfe Dillingen-Wertingen. Dort honorierte man die Spende Rasbachs damit, dass ihn die Führungsriege der Lebenshilfe empfing: Gesamtwerkstattleiter Gerhard König, Geschäftsführer Dominik Kratzer, Zweite Vorsitzende der Lebenshilfe Dillingen-Wertingen, Marieluise Hartmann sowie Sozialpädagogin Petra Schmid. „Wir sind dankbar für das Engagement und für jeden Geldsegen“, beteuerten alle. Eine Idee Kratzers fand bei den Gesprächsteilnehmern großen Anklang. Bei der neuen Wohnanlage in Wertingen in der Mohnblumenstraße planen die Verantwortlichen nun, einen Baum zu pflanzen – „in Erinnerung an die ehrwürdige Napoleonstanne“. (pm)

