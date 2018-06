07.06.2018

Sommerfeste bei der Lebenshilfe

In Wertingen spielt am 13. Juli die Binswanger Musikkapelle

In den beiden Werkstätten der Lebenshilfeeinrichtungen Wertingen und Dillingen finden wieder für Mitarbeiter und Gäste die beliebten Sommerfeste statt. Am Freitag, 8. Juni, gibt es auf dem Gelände der Werkstätten in Dillingen/Hausen ab 16.30 Uhr ein Fußballspiel der Lebenshilfemannschaft gegen die Landkreisbomber. Ab 17 Uhr ist musikalische Gestaltung durch die Steinheimer Musikanten sowie „Blas den Blues“, einer inklusiven Band von Mitarbeitern der Lebenshilfewerkstätten angesagt. Es gibt auch Spielmöglichkeiten für Kinder (Torwandschießen, eine Hüpfburg sowie Spielplatz und Spielmobil).

Bei der Werkstätte in Wertingen findet das Sommerfest am Freitag, 13. Juli, ab 17 Uhr statt. Hier spielt die Musikkapelle Binswangen. Die beiden Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. (fk)

