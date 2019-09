11:36 Uhr

Unfall beim Überholvorgang: drei Verletzte

Ein Traktor und ein Auto sind am Freitagnachmittag zwischen Laugna und Geratshofen zusammengestoßen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt.

Zwischen Laugna und Geratshofen prallen ein Traktor und ein Auto zusammen. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Ein 64-Jähriger war am Freitag um 17 Uhr mit seinem Traktor auf der Staatsstraße von Laugna in Richtung Geratshofen unterwegs. Von dort wollte er in einen Feldweg auf der linken Fahrbahnseite abbiegen.

Doch zum gleichen Zeitpunkt setzte eine 23-Jährige zum Überholen an, die sich hinter dem Traktor befand. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Über die integrierte Leitstelle wurde neben der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr Gottmannshofen alarmiert.

Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht

Die beiden Unfallbeteiligten sowie eine 42-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden von circa 9000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auf der Strecke kam es länger zu Verkehrsbehinderungen

Die Tätigkeit der Feuerwehr umfasste die Unterstützung des Rettungsdienstes bei der Erstversorgung der verletzten Personen, die Absicherung der Unfallstelle mit Verkehrsregelung, das Abbinden auslaufender Betriebsstoffe und die Unterstützung bei der Bergung des beschädigten Traktors. Neben der Feuerwehr Gottmannshofen, die mit zwei Fahrzeugen und elf Personen im Einsatz war, waren auch drei Rettungswagen, ein Notarzt und eine Polizeistreife vor Ort. Auf der Strecke zwischen Geratshofen und Laugna kam es nach Auskunft der Feuerwehr aufgrund des Unfalls für etwa zweieinhalb Stunden zu Behinderungen. (pol)

