vor 57 Min.

Valerij Petasch in der Synagoge

Chopin und Liszt am 22. September

Nach dem letztjährigen Konzerterfolg des Pianisten Valerij Petasch in der Synagoge Binswangen wurde er in diesem Jahr in die Reihe der 21. Kulturtage des Landkreises Dillingen einbezogen. Er gibt am Sonntag, 22. September, um 18 Uhr in der Synagoge Binswangen einen Abend mit Frédéric Chopin. Petasch hat sich entschieden, die letzten Konzerte dieses Genres bei freiem Eintritt zu bieten. Auch ist dem Interpreten im Laufe dieses Jahres ein bisschen viel Chopin durch die Finger geflossen, so hat er weiter entschieden, im zweiten Konzert-Teil Mendelssohn Bartholdy und Liszt zu interpretieren, wie auch neue Eigenkompositionen, auf die man besonders gespannt sein darf. (pm)

