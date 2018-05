vor 41 Min.

Wer will Miss und Mister Zusamtal werden?

Beim Wertinger Volksfest sucht die Wertinger Zeitung gemeinsam mit dem Festwirt die Mädels und Jungs, die sich am besten in Tracht präsentieren. Am 3. Mai läuft das Fotoshooting.

Von Brigitte Bunk

Als Lea Gaul vorige Woche auf die Volksfestzeitung wartete, war sie richtig gespannt. Sie wusste, dass eins der Fotos, das Jonas Ziegler von ihr gemacht hat, auf der Titelseite zu sehen sein wird. Im rosa-geblümten Dirndl steht sie lächelnd da, mit Blumen in den Haaren und einem Lebkuchenherz mit der Aufschrift „Wertinger Volksfest“ in der Hand. An das Fotoshooting bei Foto Zolleis erinnert sie sich gerne. „Jonas Ziegler hat mich total locker empfangen, mir Tipps gegeben und geholfen.“ Und obendrein findet Lea das Bild sehr schön. Als die Ausgabe dann tatsächlich vor ihr lag, war es „ein richtig cooles Gefühl“. Denn: „Mein Bild auf der ganzen Seite, das ist schon etwas Besonderes.“

Die 19-Jährige aus Emersacker hatte vergangenes Jahr bei der Endausscheidung die Jury von sich überzeugt und war am Vatertag zur „Miss Zusamtal“ gekürt worden. Viele Glückwünsche durfte sie entgegen nehmen, auch von ihrer Vorgängerin Sissi Rokyta. Erstmals waren vergangenes Jahr auch die Männer gefragt, und Marco Aust aus Ehingen holte sich den Titel beim gemeinsamen Wettbewerb der Wertinger Zeitung und Festwirt Werner Schmid.

Doch nun, liebe Mädels und Jungs, seid ihr gefragt: Am kommenden Donnerstag, 3. Mai, um 20 Uhr geht der Wettbewerb in die nächste Runde. Während auf der Bühne die Band „Dolce Vita“ Party macht, geht es hoffentlich auch an der Fotowand rund, die rechts der Bühne aufgebaut ist.

Gesucht werden die Teilnehmerinnen, die im Dirndl am besten rüberkommen und die Männer, die sich in Lederhosen fesch präsentieren. Wer sich von Brigitte Bunk fotografieren lässt und den Teilnahmecoupon bis spätestens 22.15 Uhr bei Manuela Winkelbauer abgibt, nimmt erstens am Onlinevoting auf der Homepage der Wertinger Zeitung teil.

Außerdem nimmt jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin an der Verlosung einer Flugreise teil – unabhängig vom Ausgang des Onlinevotings. Doch nur wer bei der Endausscheidung am Vatertag, 10. Mai, im Festzelt anwesend ist, kann gewinnen.

Zurück zur Wahl. Die jeweils fünf Mädels und Jungs, die beim Online-Voting vorne liegen, dürfen an der Endausscheidung teilnehmen und haben die Chance auf den Titel. Die neue „Miss Zusamtal“ wird dann nächstes Jahr vom Titelblatt der Volksfestzeitung lächeln. Zu gewinnen gibt es außerdem je ein Wellness-Wochenende, eine Grillparty oder einen Einkaufsgutschein. Wer gerne mitmachen würde, der solle ruhig sein Glück versuchen, meint Lea, die sich gern an den Wettbewerb 2017 zurückerinnert: „Schnappt euch einfach eine gute Freundin oder einen guten Freund und geht miteinander hin.“

Auch Lea Gaul hatte sich vergangenes Jahr zusammen mit einer Freundin spontan entschieden mitzumachen. Dass sie unter die ersten fünf kommen würde, somit mit coolen Sportwagen zum Styling fahren und am Ende gar noch gewinnen wird, das hätte sie nicht erwartet. Jetzt ist sie jedenfalls gespannt, wer am Donnerstag, 10. Mai, bei der diesjährigen Endausscheidung ihren und Marcos Titel übernehmen darf. Der rät noch Unentschlossenen: „Traut euch, das ist ein Erlebnis, das ihr nicht jeden Tag haben könnt.“

