Wertingen

06:00 Uhr

Ein Paradies mitten in Wertingen

Selten sitzt der 40-Jährige in seinem Garten. Oft geht er mit der Schere durch.

Plus Maik Rietentidt liebt alle Pflanzen. In seinem Garten ist vor allem willkommen, was exotisch, groß und selten ist. Für kritische Temperaturen hat der 40-Jährige seine eigenen Methoden

Von Birgit Alexandra Hassan

Für einen 300 Jahre alten Neuseelandbaum rücken im Hause Rietentidt schon mal Bagger und Kran an. Doch das sind Ausnahmen. Meist geht Maik Rietentidt ganz alleine durch seinen faszinierenden, exotisch angehauchten Garten in Wertingen und erfreut sich an dessen vielfältigen Pflanzen und prachtvollen Blüten. Und von denen gibt es viele, sehr viele.

