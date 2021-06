Wertingen

vor 43 Min.

Eltern eilten mit Pumpen zum Kindergarten

So sah es unterhalb es Kindergartens Sonnenscheins am Kalteck in Wertingen aus. In dem Gebäudekomplex (Hintergrund rechts) stand der Keller im Altbau unter Wasser. Engagierte Eltern reagierten rasch und brachten sogar Pumpen mit. Unser Bild zeigt das weggespülte Pflaster und eine Passantin.

Plus Bei dem Starkregen am Sonntag hätte in Wertingen ein noch höherer Schaden entstehen können. Helfer eilten herbei und so manche Mitarbeiter zeigten einen außerordentlichen Teamgeist.

Von Elli Höchstätter

Viele Hausbesitzer in Wertingen und Umgebung sind damit beschäftigt, die Schäden des Unwetters zu beseitigen oder mit der Versicherung zu verhandeln. Nicht anders geht es derzeit im Rathaus zu. In vielen städtischen Gebäuden stand nach den sintflutartigen Regenfällen am Sonntagabend das Wasser in den Kellerräumen oder sogar im Erdgeschoss. Die Folge: Kindergärten waren am Montag geschlossen, Möbel und Teppiche müssen getrocknet oder entsorgt werden. Viele Trocknungsgeräte stehen nun in den betroffenen Gebäuden.

Themen folgen