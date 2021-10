Wertingen

Gab es in Wertingen das erste Naturschutzgesetz Europas?

Plus In Hohenreichen sollen schon 1516 bestimmte Tiere unter königlichen Schutz gestellt worden sein. Ein Hobbyforscher bejaht das und präsentiert Überliefertes, ein Experte zweifelt und sieht keine echten Beweise.

Von Günter Stauch

Nicht jeder Autofahrer, der den Wertinger Stadtteil Hohenreichen in Richtung Meitingen verlässt, widmet der feuchten, stellenweise sumpfigen Umgebung seine Aufmerksamkeit. Die Kurvenlust der Straßenbauer in der Vergangenheit macht deutlich, dass deswegen die Trassenführung der heutigen Staatsstraße 2382 alles andere als einfach gewesen sein musste. Größeres Augenmerk legten die Chauffeure dagegen auf die dortige, viele Jahre anhaltende Schlaglochsituation. Die Fahrbahn wurde jetzt erneuert, allerdings bleibt sie ein Flickwerk. Lücken kann es auch bei historischen Beschreibungen geben, etwa was Napoleons Rolle im Raum Wertingen angeht. Für Siegfried Denzel aber ist gesichert, dass in der Gegend von Hohenreichen eines der ersten Naturschutzrechte der Geschichte begründet wurde.

