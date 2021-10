Schmaler oder breiter Straßenausbau?

Plus Jetzt dürfen die Menschen in Buttenwiesen persönlich über den vorgezogenen Teilausbau der Ortsverbindung Pfaffenhofen-Donaumünster entscheiden. Es könnte allerdings eine noch schnellere Lösung geben.

600 Stimmen liegen bei Gernot Hartwig. Stimmen, mit denen die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Buttenwiesen sich für einen von der Breite reduzierten Ausbau des ersten Teilstücks der Gemeindeverbindungsstraße von Donaumünster nach Pfaffenhofen aussprechen. Das sind mehr als genug Stimmen, um mit dem Bürgerbegehren einen entsprechenden Bürgerentscheid ins Rollen zu bringen. Am heutigen Mittwoch wird der Ortsvorsitzende des Bund Naturschutz gemeinsam mit der Kreisvorsitzenden Heidi Terpoorten die Unterschriften offiziell an Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner übergeben. Dabei wollen sie diesem auch eine Alternativlösung anbieten.