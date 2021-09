Wertingen

vor 32 Min.

Das sagen Wertinger Stadträte zur Wahl

Plus In Wertingen liegt die CSU exakt im Bayern-Schnitt, bei SPD und Grünen sieht es etwas anders aus. Der letzte verbliebene Genosse im Stadtrat feiert, für den Fraktionssprecher der Grünen ist es trotz deutlicher Zugewinne kein Jubeltag

Von Benjamin Reif

Die CSU hat bei der Bundestagswahl das schlechteste Ergebnis seit 1949 eingefahren. Nur 31,7 Prozent erreichte sie – exakt genau das ist auch ihr Anteil an den Zweitstimmen, die in Wertingen abgegeben wurden. Die SPD kam in der Zusamstadt auf 15,5 Prozent, die Grünen auf genau zwölf Prozent. Die CSU liegt damit unter dem Schnitt im Landkreis Dillingen (34,1 Prozent), die SPD ebenfalls leicht (16,1 Prozent). Die Grünen dagegen liegen deutlich über dem Durchschnittsergebnis im Landkreis von 8,9 Prozent.

