Wertingen

16:15 Uhr

So erlebten Wertinger Abc-Schützen ihren großen Tag

Die Eltern bekommen noch weitere Informationen in der Aula, die Schulanfänger dürfen derweil ins Klassenzimmer, hier mit ihrer Klassenleiterin Pia Steppich.

Plus 112 Erstklässlerbegannen an der Wertinger Grundschule ihre Schulzeit. Doch es ist kein Schuljahr wie jedes andere. Was sie und die Eltern bewegt.

Von Brigitte Bunk

Ganz ruhig sitzen die Erstklässler auf den kleinen Stühlen in der Aula der Grundschule Wertingen. Die Schultüten haben sie neben sich abgelegt und blicken gespannt auf Schulleiterin Christiane Grandé, die sie fragt, ob sie denn aufgeregt sind. Viele nicken mit dem Kopf, auch einzelne „ja“ sind zu hören. Doch auf die Bitte, dass sie doch ihre Schultüten hochheben, reagieren alle schnell und strecken sie in die Höhe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen