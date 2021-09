Wertingen

07:30 Uhr

Was Patricia Laube als Rektorin den Wertinger Mittelschülern mitgeben will

Die 54-jährige Patricia Laube ist die neue Rektorin an der Wertinger Mittelschule. Sie hat ein klares Ziel, was sie ihren Schülern mitgeben will.

Plus Für die 54-Jährige ist heute der erste Schultag auf dem Ebersberg. Sie erwartet am Abend einen ganz besonderen Anruf.

Von Benjamin Reif

Patricia Laube hat ein klares Ziel, was sie den Schülerinnen und Schülern an der Wertinger Mittelschule ermöglichen will. „Was kann ich, worin bin ich gut? Diese Fragen sollen alle beantworten können, wenn sie die Schule einmal verlassen“, sagt Laube. Und sie sollen wissen, wo sie „daheim“ sind. Denn nur wer seine Heimat kennt, will in ihr bleiben und seine Zukunft dort planen, ist die Lauingerin überzeugt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen