Wechselkleidung für die Wertinger Feuerwehren

Die Anschaffung von 26 Anzügen kostet insgesamt 25.000 Euro. Für den Wertinger Bürgermeister ist das „kein Luxus“.

Insgesamt 26 Anzüge als Wechselkleidung nach Einsätzen beschaffte die Stadt Wertingen für die Einsatzkräfte ihrer fünf „Feuerwehren mit Atemschutz“. Die Kosten der Anschaffung bezifferte Bürgermeister Willy Lehmeier mit rund 25.000 Euro, davon übernimmt der Freistaat Bayern eine Fördersumme von 7800 Euro.

Während der offiziellen Übergabe der neuen Schutzkleidung an die Kommandanten der Feuerwehren in der Region erklärte Kommandant und Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wertingen, Rudolf Eser, warum es notwendig war, die neuen Anzüge anzuschaffen: „Unsere Schutzkleidung ist nach einem Brandeinsatz durch Gase kontaminiert und muss deshalb fachgerecht gereinigt werden, bevor sie wieder getragen werden kann.“

Damit aber die Einsatzkräfte weiter ihren freiwilligen Dienst erledigen können, sei der Kauf von Wechselkleidung notwendig geworden. Lehmeier ergänzte Esers Erklärung mit eindringlichen Worten: „Das ist kein Luxus, den wir damit unseren ehrenamtlichen Helfern anbieten, sondern es sorgt für deren Sicherheit und Einsatzfähigkeit.“

Auch der Titel "Faire Stadt" spielte beim Kauf der Anzüge eine Rolle

Außerdem zeige die Anschaffung der sogenannten Atemschutz-Wechselkleidung auch die Wertschätzung, die die Stadt dem Engagement und dem Ehrenamt der freiwilligen Feuerwehrkräfte entgegenbringe. Da Wertingen den Titel „Faire Stadt“ trägt, habe man beim Kauf der Anzüge nicht nur auf modernste Hightech-Materialien geachtet, sondern auch Lieferketten und Produktionsbedingungen vor Ort geprüft, so Lehmeier.

„Herausgekommen sind nach Fair Trade gefertigte Anzüge in bester Qualität“, fügte der Wertinger Kommandant erfreut hinzu, der den Kauf organisiert und vorgenommen hat. Laut Eser habe der Hersteller den Jacken und Hosen eine hohe Isolationseigenschaft gegenüber Wärme sowie dauerhafte Wasserdichte und Widerstand gegen durchdringende Chemikalien, Viren und Bakterien bescheinigt.

Ein großes Kompliment an die Feuerwehren

Im Namen der Kommandanten aller Feuerwehren dankte er dem Bürgermeister und dem Stadtrat für das Verständnis, das man den Bedürfnissen der örtlichen Wehren entgegenbringe, da sei nicht überall so. Zum Abschluss der Übergabe versicherte Lehmeier erneut den starken Rückhalt, den die Feuerwehren in der Bevölkerung haben: „Das letzte große Unwetter am 6. Juni hat mal wieder gezeigt, wie wichtig Investitionen in die Freiwilligen Feuerwehren in und um Wertingen sind.“ Er sprach von mehr als 290 Einsätzen allein an diesem Tag.