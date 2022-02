Binswangen

06:00 Uhr

Binswangen kauft ein neues Feuerwehrauto

Plus Es gibt einigen Unmut, weil dafür ein Planungsbüro bezahlt werden muss. Auch ein Milchviehstall ist Thema.

Von Brigitte Bunk

Die Feuerwehr Binswangen darf sich auf ein neues Löschfahrzeug freuen. Der Gemeinderat fasste am Dienstagabend im Schillinghaus einstimmig den Beschluss für die Anschaffung im Jahr 2025. In diesem Jahr feiert die Freiwillige Feuerwehr auch ihr 150-jähriges Bestehen. Was vor dem eigentlichen Kauf des Löschgruppenfahrzeugs 10/6 steht, das das 35 Jahre alte bisherige Feuerwehrauto ersetzt, erklärte Bürgermeister Anton Winkler ebenfalls: „Eine Ausschreibung muss erfolgen und dafür muss ein Planungsbüro beauftragt werden.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen