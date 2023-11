In der Binswanger Kirche hängt jetzt ein Netz

Diese Vorsichtsmaßnahme wurde gewählt, weil der Putz von der Decke des Gotteshauses bröckeln könnte. Wie lange das Netz bleiben wird.

Für einige Gläubige dürfte es ein gewöhnungsbedürftiger Anblick sein. In der Kirche in Binswangen wurde nun unterhalb der Decke ein Netz eingezogen. Dieses ist aufgrund der luftigen Maschen durchsichtig und die Fresken sind noch erkennbar.

Der Gutachter konnte nicht garantieren, dass der Putz hält

Christiane Kanefzky, Verwaltungsleiterin der Pfarreiengemeinschaft Wertingen erklärt, warum diese Vorsichtsmaßnahme ergriffen wurde. „Die Kirchenstiftung St. Nikolaus als Eigentümerin der Kirche trägt die Verantwortung für die Verkehrssicherheit der Gebäude. Aus diesem Grund finden regelmäßige Verkehrssicherheitsprüfungen der Putzdecken durch fachkundige Putzrestauratoren statt.“ Bei einer Prüfung der Putzdecke in der Binswanger Kirche sei die Sicherung der Decken im Langhaus und Chor mit einem Auffangnetz angeordnet worden. Das heißt, der Gutachter konnte nicht garantieren, dass der Putz in den nächsten Jahren hält. Es besteht die Gefahr, dass ein Teilstück oder mehrere abfallen könnten.

Das Netz wird wohl noch viele Jahre in der Binswanger Kirche bleiben

Aus diesem Grund sei das Netz mit Hilfe einer Hebebühne in der vergangenen Woche angebracht worden. Eine Verkehrssicherheit der Putzdecke ist durch den Einbau des Netzes für weitere zehn bis 15 Jahre gewährleistet. So lange könnte das Netz in der Kirche in Binswangen bleiben. Die Maßnahme schlägt laut Angaben von Kanefsky mit rund 8.500 Euro zu Buche, 40 Prozent davon trägt die Kirchenstiftung St. Nikolaus.