Silvia Lutz ist stellvertretende Diözesanvorsitzende im Frauenbund

Die langjährige Bezirksvorsitzende aus Binswangen setzt sich nun auf höherer Ebene für die Bedürfnisse und Werte von Frauen ein.

Im Rahmen der Delegiertenversammlung des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) im Bistum Augsburg ist Ulrike Stowasser (57) aus Nördlingen mit überwältigender Mehrheit zur neuen Vorsitzenden im Diözesanverband Augsburg gewählt worden. Mehr als 130 Delegierte haben in Vertretung der knapp 25.000 Mitglieder auf Diözesanebene ihre Stimme abgegeben und mit Annette Fischer (48) aus Finning ein weiteres, bereits erfahrenes Vorstandsmitglied in das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Silvia Lutz will sich sozial und politisch einsetzen

Als weitere Stellvertreterinnen wurden die langjährige Bezirksleiterin Silvia Lutz (60) aus Binswangen, Constanze Schmid (40) aus Dietmannsried sowie Klara Weigl-Jäger (71) aus Neuburg an der Kammel von der Versammlung bestimmt.

Die Binswangerin Silvia Lutz, von Beruf Krankenschwester, will sich in ihrer neuen Funktion sowohl sozial als auch politisch für die Bedürfnisse und Werte von Frauen einsetzen. Für sie ist der Frauenbund, wie sie sagt, "auch ein geschützter Raum, in dem sich Frauen mit den unterschiedlichsten Lebensmodellen gegenseitig stärken und wertschätzen". (AZ)