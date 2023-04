Weggefegt vom Saitenwind: Chorkonzert begeistert Zuhörer in Binswangen

Nach fünf Jahren fasziniert der Chor Saitenwind sein Publikum wieder in der Binswanger Synagoge. Noch vier Konzerte stehen an.

Nach der Zugabe bat Chorleiter Wilfried Mück das Publikum begeistert, den Refrain von "Lena" noch mal zu singen. Textsicher zeigten sich die Besucher und Besucherinnen; dann stimmte Saitenwind wieder ein. Lautstarker Jubel und Applaus der 175 Gäste zeigte: Saitenwind hat bei der Premiere seines Programms "Gipfelstürmer 2023" in der Binswanger Synagoge überzeugt – mit einer breit gefächerten Musikauswahl, mit vielen überraschenden Details, die nicht nur dem Publikum viel Spaß und beste Laune bereiteten.

Das war das Ziel von den Akteuren um Wilfried Mück, der mit Anekdoten aus der Zeit der Konzertvorbereitung von einem Lied zum nächsten überleitete. Denn:"Ich denke, das Publikum will einen schönen, kurzweiligen Abend erleben und mit einem guten, optimistischen Lebensgefühl hinausgehen." Sechsmal bieten die Sänger, Sängerinnen und Musiker, die nicht nur aus Binswangen, sondern aus der weiteren Region kommen, die Gelegenheit dazu.

Wieder viele neue Gesichter bei Saitenwind

Mit einem Hit der Band Die Ärzte startete Saitenwind in den Abend. "Westerland" dichteten die Binswanger kurzerhand in "Alpenland" um, um ihre Verbundenheit zur Heimat zum Ausdruck zu bringen. Mit "Mountain Music" von "Alabama" ging es mit Countrymusik weiter, bevor Petra Popp das irische Volkslied "Wild mountain thyme" anstimmte. Ein Schlagermedley und das a cappella gesungene Volkslied "Im schönsten Wiesengrunde" brachte gleich zu Beginn die Vielseitigkeit der Truppe zur Geltung, bei der nach fünf Jahren Pause viele neue Gesichter zu sehen waren.

Wieder präsentierten kleinere Ensembles besondere Songs. Die Tenöre demonstrierten eindrucksvoll, "was Männer net guat duat". Die Frauen hatten aufgrund der lustigen Verkleidungen viel Spaß bei der Suche ihres Traummanns. Die Vorgruppe, die schon ein halbes Jahr, bevor der gesamte Chor zusammenkam, das Programm vorbereitete, stellte sich vor mit "Walk like an egyptian", "Mrs. Robinson" und dem Beatles-Hit "Help".

Schnell waren kurzweilige Stunden vorbei

Nur von der Akustikgitarre und den Herren als Body-Percussion-Ensemble begleitet, zeigten die Frauen mit "Du bist für mi Hoamat" von den "Hollerstauden" aus Österreich: Der Chor überzeugt auch ohne Band. Bei "Rock me Amadeus" von Falco zeigte der begeisterte Applaus, dass der gerappte Song, die Verkleidung, die Requisiten und das Cellospiel Eindruck machten. Electric-Light-Orchestra-, Rock- und Abba-Medleys und noch viele in Saitenwind-Art präsentierte Hits mehr – schnell waren kurzweilige Stunden vorbei.

Andreas Volkmann aus Neusäss und Elisabeth Hulm aus Gersthofen fanden den Gesang, aber auch die Show drum herum klasse. Mega bezeichneten Sabine Dierkes-Knöpfle aus Zusmarshausen, Barbara Heger aus Häder und Katja Kaufeld aus Horgau die Interpretation von "Wild mountain thyme" und "Would'nt it be nice" von den Beach Boys. Besonders die Stimmen der Solistinnen beeindruckten die drei, die selbst bei den Happy-Wednesday-Singers in Zusmarshausen aktiv sind. Norbert Weiser aus Wertingen schwärmte: "Super, ganz stark, was für ein Repertoire sie haben, vom Schlager bis Queen, aus allen Genres, und welche Wahnsinns-Stimmen."

Weitere Saitenwind-Konzerttermine geplant

Nicht nur ihm hat der Abend gefallen: "Es kribbelt, man möchte eigentlich auch gerne da vorne stehen", waren sich Katrin Görner, Martina Mairshofer und Stefanie Daffner einig. Vor fünf Jahren sangen sie selbst noch mit im Chor, doch aus zeitlichen Gründen war das diesmal nicht möglich. So waren sie als Helferinnen im Einsatz. Und was sagt der Vorsitzende Wilfried Mück nach dem langen, gemeinsamen Weg der Gipfelstürmer 2023? "Sie kommen ganz oben an und dann sitzen da 150 bis 180 Leute und klatschen. Ich finde das klasse!"

Info: Weitere Konzerte gibt es am Freitag, 21., Samstag, 22., Freitag, 28., und Samstag, 29. April, jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse oder unter Telefon 0163/7277464.