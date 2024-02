Wieder viel los in der Alten Synagoge in Binswangen

Das ganze Jahr über gibt es in Binswangen interessante kulturelle Termine. Von Klassik bis zur Moderne reicht das musikalische Spektrum.

Einer der schönsten Konzertsäle im Landkreis Dillingen und darüber hinaus befindet sich in Binswangen. Die Alte Synagoge nennen viele Künstler für ihre Auftritte attraktiv. Sie schwärmen vom Ambiente dieser historischen Stätte und kommen auch im Jahr 2024 wieder gerne hierher.

Nach dem erfolgreichen Auftritt „Quetschendatschi“ zum Thema „ Rauhnächte“ hat der Kulturzug bereits Fahrt aufgenommen. Nach Vorspielabenden des Musikvereins Binswangen findet ein Abschiedskonzert von Chorleiter Anton Kapfer am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr statt. Am Samstag, 23. März, um 19 Uhr gastiert nach längerer Zeit der Chor „Briganori“ in der Synagoge. Duo „Klax“ ist am Freitag, 5. April, um 19.30 Uhr zu Gast in Binswangen. Kein Unbekannter ist in der Synagoge der Pianist Thomas Scheytt, der Solo-Klassiker des Blues und Boogie-Woogie präsentiert. Seine Fans haben länger auf den Württemberger gewartet. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Am 14. April kommt "Brasspur" nach Binswangen

„Brasspur“ heißt es dann am Sonntag, 14. April, um 17 Uhr. Für den Sonntag, 27. April, gibt es „Mojazzart“ um 20 Uhr. Zu „Jabec“ lädt Elisabeth Urban ein. Die gebürtige Binswangerin singt in der Gruppe mit vier anderen Künstlern a-cappella. Das Rudi Zapf-Trio freut sich auf seinen Auftritt am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr in Binswangen. Die Kleinkunstbühne Lauterbach hat die Künstler eingeladen, in der Alten Synagoge das Publikum zu erfreuen. Am Sonntag, 12. Mai, ist der Gesangverein Binswangen zu hören. Das Frühjahrskonzert beginnt um 18 Uhr.

Thomas Scheytt am Klavier hatten seine Fans lange vermisst. Nun tritt er am 7. April in Binswangen auf. Foto: Margot Sylvia Ruf

Marianne Rieder aus Höchstädt und ihr Kammerchor „Calypso“ sind in Binswangen keine unbekannte Größe. Am Sonntag, 9. Juni, um 18 Uhr ist der musikalische Auftritt geplant. Der „Liederkranz“ Wertingen gastiert am Samstag, 15. Juni, und am Samstag, 22. Juni, wird Elisabeth Urban im Rahmen eines Duo-Abends mit Violine und Klavier zu hören sein. Am Sonntag, 1. September, um 17 Uhr gibt sich der bekannte Pianist Valerij Petasch in der Synagoge die Ehre. Robert Christa aus Dillingen wird am Sonntag, 20. Oktober, um 17 Uhr auftreten.

Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und dem Kartenverkauf sind auf der Homepage www.synagoge-binswangen.de zu finden. Auch Führungen können über diesen Kontakt gebucht werden.

