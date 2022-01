Bürgerentscheid: Argumente gegen den Ausbau der Straße

Plus Die Gegner des Ausbaus wollen Natur bewahren und den Verkehr minimieren.

Der Bürgerentscheid in Buttenwiesen weist einige Besonderheiten auf. Dazu zählt auch, dass sich nicht genau zwei definierte Seiten gegenüberstehen. Diejenigen, die einen breiten Ausbau der Straße durchs Donauried ablehnen, setzen sich aus verschiedenen Gruppierungen zusammen, wie beispielsweise der Bürgerinitiative oder dem Bund Naturschutz.