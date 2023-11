Der Jüngste ist Mitte 50: Buttenwiesens Kinofreunde suchen Nachwuchs

Plus Nach einem überwältigenden Jubiläum soll es auch künftig weitergehen. Damit das auch langfristig möglich ist, öffnen sich die Organisatoren für neue Mitglieder.

Erst kam Corona, dann fehlte der Raum, als nächstes ein passender Termin. 25 Jahre bestanden die Kinofreunde Buttenwiesen zu dem Zeitpunkt und schwankten zwischen zwei Möglichkeiten: Aufhören oder Weitermachen. Das Jubiläum wollten sie auf jeden Fall noch feiern, einigten sie sich. Und sie feierten. Mit so vielen Gästen wie nie zuvor und der Erkenntnis: Es muss weitergehen. Über das Wie machten sie sich mittlerweile Gedanken und rufen alle Interessenten auf mitzuwirken.

"Wer hat Lust auf Organisieren, Dekorieren, Kochen?" Roland Göger, einer der sechs aktiven Buttenwiesener Kinofreunde, stellt die Frage in den Raum. Letztendlich, sagt der 59-Jährige, gehe es darum, "gesellige Abende unter Freunden" zu organisieren. Dafür braucht es zunächst einen passenden Film – gerne zum Lachen, mit etwas Tiefgang und Möglichkeiten zum Dekorieren. Das nämlich macht die Filmabende der Kinofreunde aus: Der Film ist nicht nur Film, sondern die Einladung, sich in die Atmosphäre des Geschehens auf der Leinwand ganz einzulassen. Um das zu ermöglichen, gestalten die Kinofreunde den Raum im Vorfeld entsprechend, wofür es entsprechende Requisiten zu organisieren gilt.