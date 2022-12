Genug Raum für junge Menschen in Buttenwiesen?

Plus Mutter klagt, dass die Gemeinde Buttenwiesen zu wenig für die Jugend tue. Das sagt Bürgermeister Kaltner dazu. Warum das Landratsamt Skaterplätze abgelehnt hat.

Mit einer Bitte trat eine Mutter an unsere Zeitung heran. "In Buttenwiesen braucht die Jugend etwas, wo sie sich treffen kann", schreibt sie. Bei einem anschließenden Telefon beklagt sie, dass Bürgermeister Hans Kaltner nicht auf ihre dringende Aufforderung reagiert habe, etwas für die Jugendlichen zu tun, zu denen auch ihr jüngster Sohn gehört. Unsere Zeitung suchte daraufhin das Gespräch mit dem Bürgermeister.