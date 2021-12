Laugna

Corona bremst die Gemeinde Laugna aus

Die Bürgerhäuser (im Bild links das der Gemeinde Laugna) sind die sozialen Dreh- und Angelpunkte, meint Bürgermeister Laugna. Nicht in Coronazeiten, wo jedoch der Gemeinderat statt im Rathaus (rechts im Bild) im Bürgerhaus tagt.

Plus Ob der traditionelle Burgmarkt oder das Wiesenfest: Die Corona-Pandemie hat vieles in der Gemeinde Laugna nicht möglich gemacht. Was nun im nächsten Jahr ansteht.

Von Brigitte Bunk

Nachdenklich sagt Laugnas Bürgermeister Johann Gebele: „Wir waren euphorisch, dass es wieder normal wird, dass Versammlungen und Feste wieder stattfinden können.“ Doch auch die Einwohner aus Laugna mit den Ortsteilen Bocksberg, Asbach, Hinterbuch, Kaag, Modelshausen und Osterbuch mussten aufgrund der Vorgaben bezüglich Corona umplanen beziehungsweise vieles ausfallen lassen. Ein Beispiel: „Zum Burgmarkt kommen normalerweise rund 10.000 Leute.“ Alternativ haben örtliche Kunsthandwerker den Verkauf daheim in ihren Werkstätten durchgeführt. „Aber den Flair des Burgmarkts können sie dort nicht erzeugen“, ist ihm ebenso klar. „Auch das traditionelle Wiesenfest, bei dem der Landrat jedes Jahr seinen Bericht über den Landkreis macht und mit den Bürgern ins Gespräch kommt, ist flachgefallen“, findet Gebele schade. Ebenso die Bürgerversammlungen, schon im zweiten Jahr. „Das sind einschneidende Dinge“, stellt Laugnas Bürgermeister klar.

