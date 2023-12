Laugna

17:48 Uhr

Hier verwandelt sich seit 100 Jahren Obst zu Schnaps

Plus Alois Dippel brennt in Laugna alljährlich naturreine Birnen und Äpfel, Zwetschgen und Quitten zu Schnaps. Noch heute steckt viel Engagement in dem traditionellen Handwerk.

Von Alexandra Schuster

„Es gibt kaum Gemeinden, die Schnaps noch selbst herstellen." Umso mehr freut sich Laugnas Bürgermeister Johann Gebele: "Wir sind stolz, unsere Tradition des Laugnawassers aufrechtzuerhalten.“ Und das seit 100 Jahren! Um die 40 Gäste feierten im schönen Bürgerhaus die berühmte Laugnawasser-Tradition. Nach einem Umtrunk besichtigen alle gemeinsam die alte und neue Brennerei, wo der gemeindliche Brenner Alois Dippel die Tradition gemeinsam mit Bürgermeister Gebele mit großer Leidenschaft fortführt.

Nur sauberes, gesundes und reifes Obst kommt in die Schnapsbrennerei

Dippel beginnt mit der Führung in der neuen Brennerei, welche sich mit zwei Räumen im Keller des neu errichteten Bürgerhauses befindet. Umgeben von seinem Brenngerät erklärt er der interessierten Gruppe, was es mit dem Schnapsbrennen auf sich hat. „Es wird nur sauberes, gesundes und reifes Obst ohne Zusätze verwendet“, so Dippel. Dies sei auch wichtig, damit der Zuckergehalt stimmt. Er weiß am Ende genau, was in der Flasche steckt, organisiert er doch alles – von der Obstannahme bis zur fertigen Flasche.

