Straße zwischen Lauterbach und Mertingen ist gesperrt: Das sind die Folgen

Die lange Strecke ist derzeit nicht befahrbar. Hinzu kommt die Sanierung der Ortsdurchfahrt Buttenwiesen. Das ist aber nicht alles.

Trübe Aussichten für Verkehrsteilnehmer rund um Lauterbach und Mertingen. Die Staatstraße 2027 zwischen diesen beiden Orten ist voll gesperrt. Der Grund: Die Fahrbahndecke zeigte flächige Rissbildungen. Das teilt das Staatliche Bauamt Augsburg mit. Nun laufen die Arbeiten und Verkehrsteilnehmer müssen Umwege in Kauf nehmen. Ab dem nördlichen Ortsrand von Lauterbach und dem Kreisverkehr bei Mertingen geht nichts mehr. Der Verkehr wird während den Sanierungsarbeiten in beiden Fahrtrichtungen über die Bundesstraße 2, Anschlussstelle Nordendorf – Ehingen – Wortelstetten – Hinterried umgeleitet.

Ortsdurchfahrt Buttenwiesen ist weiterhin gesperrt

Laut Auskunft des Staatlichen Bauamtes sind die derzeit laufenden Arbeiten nötig, um eine weitere Schädigung der Straße zu verhindern. Dafür wird die Fahrbahndecke auf einer Länge von rund sechs Kilometern saniert. Der verbrauchte Fahrbahnbelag wird abgefräst und anschließend eine neue Asphaltdecke aufgebracht.

Doch diese Sperrung ist nicht die einzige in der Region. Hinzu kommt, dass weiterhin an der Ortsdurchfahrt Buttenwiesen gearbeitet wird. Wie Bürgermeister Hans Kaltner erklärt, werden derzeit alle Versorgungsleitungen im Boden neu gemacht. Das dauert. So kommt es, dass der 1,8 Kilometer lange Abschnitt erst Mitte nächstes Jahres fertig wird. Anschließend folgt der dritte Bauabschnitt, der sich bis Ende 2025 zieht. Wichtig in diesem Zusammenhang: Die Zufahrt zu den Ärzten in Buttenwiesen ist für Anlieger, sprich Patienten oder Patientinnen, uneingeschränkt möglich.

Arbeiten an den Gleisen zwischen Mertingen und Meitingen

Auch im Bereich Mertingen gibt es eine weitere Baustelle. Dort werden die Gleise der Bahnstrecke saniert. Bis zum 2. November dauern die Arbeiten der Deutschen Bahn auf der Strecke zwischen Meitingen und Mertingen. Die Auswirkungen bekommen derzeit die Pendler und Pendlerinnen zu spüren, da es immer wieder zu Zugausfällen oder Verspätungen kommt.