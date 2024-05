Mörslingen

In Mörslingen ist ein "Ort für eine glückliche Kindheit" entstanden

Plus Die neue Kindertagesstätte ist ein gelungenes Projekt, auf das alle Beteiligten und Verantwortlichen stolz sind. Beim Tag der offenen Tür wird gelacht, getanzt und gefeiert.

Von Simone Fritzmeier

Zack und schon ist er um die Kurve gedüst. Der kleine Bub sitzt nicht zum ersten Mal auf einem Bobbycar. Mit voller Kraft stößt er sich mit seinen Beinchen ab und saust um den Sandkasten herum. Zwischendurch tanzen zwei Mädchen Hand in Hand und drehen sich zur Musik, die von Weitem zu hören ist. Es wird gelacht, getanzt und gefeiert - und das mit "Stolz und Freude", wie Klaus Friegel, Bürgermeister der Gemeinde Finningen sagt. Am Sonntag findet der große Festakt zur Fertigstellung des Umbaus und Erweiterungsbaus der Kindertagesstätte in Mörslingen statt. Ein Ereignis, das sich die Dorfgemeinschaft nicht entgehen lässt.

Schon am frühen Vormittag wimmelt es nur so von Kindern, Mamis, Papis und Großeltern sowie zahlreichen Ehrengästen, Verantwortlichen und Besuchern, die die Chance nutzen, sich die neue Kita Goldbergzwerge anzuschauen. Und das rentiert sich, denn mit dem Millionenprojekt ist der Gemeinde ein "Sechser im Lotto" geglückt. So beschreibt es Kinderpflegerin Corina Dürr. Sie zählt zum 14-köpfigen Team rund um Leiterin Petra Linder und schwärmt: "Diese Einrichtung ist grandios. Jeder Zentimeter ist sinnvoll genutzt."

