Der erste Viehscheid in Oberthürheim lockt mehrere hundert Besucher an

Viele Interessierte kamen am Samstag zum ersten Viehscheid in Oberthürheim,

Plus Auf dem Bioland-Hof der Familie Wagner wird am Samstag beim vermutlich ersten Almabtrieb im Landkreis Dillingen zünftig gefeiert.

Vieles spricht dafür, dass dies der erste Viehscheid ist, der im Landkreis Dillingen zünftig gefeiert wird. Von der "Alm" der Familie Wagner in Oberthürheim trotten am Samstagvormittag etwa 50 Kühe in Richtung Stall. So wie jeden Tag, wenn sie von der Weide zum Melken geholt werden. Dieses Mal ist aber einiges anders. Denn der Obst- und Gartenbauverein Buttenwiesen hat fünf Kühe so prächtig geschmückt, dass sie mit ihren Artgenossen bei den großen Almabtrieben in den Alpen locker mithalten können. Das Spektakel im Zusamtal verfolgen viele Besucher und Besucherinnen. Und beim anschließenden Fest anlässlich des ersten Oberthürheimer Viehscheids feiern etwa 500 Menschen auf dem Bioland-Hof von Tobias und Franziska Wagner in der neu gestalteten Dorfmitte.

Gerhard Kaltner: "Ein Viehscheid bei Euch wäre nicht schlecht"

Buttenwiesens Dritter Bürgermeister Gerhard Kaltner hat ein breites Lächeln im Gesicht. Denn er hatte vor wenigen Wochen bei einem Auftritt mit dem Landtagskandidaten Manuel Knoll die Idee für den Almabtrieb.

