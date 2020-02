vor 25 Min.

Ali Dabestani bei Günther Jauch

Fußballer greift nach der Million

Einmal bei seiner Lieblingssendung „Wer wird Millionär?“ dabei sein. Dieser Wunsch ist für Ali Dabestani aus Gersthofen in Erfüllung gegangen. Der gebürtige Iraner ist im Augsburger Land als Fußball-Torjäger und Trainer bekannt, war unter anderem für den TSV Gersthofen, TSV Wertingen oder den TSV Meitingen am Ball.

Vor wenigen Wochen war der 40-Jährige in den RTL-Studios in Köln bei der Aufzeichnung der seit über 20 Jahren beliebten Ratesendung mit Moderator Günther Jauch zu Gast. Am kommenden Montag ab 20.15 Uhr wird die Sendung ausgestrahlt. Selbstverständlich werden wir berichten, wie es Ali Dabestani bei der Kultsendung ergangen ist. (WZ)

