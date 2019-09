vor 20 Min.

Bann ist gebrochen

Biberbachs erster Saisonsieg fällt mit 6:0 deutlich aus

Eine 1:7-Packung kassierte die zweite Mannschaft des TSV Meitingen in der Fußball-Kreisklasse Nordwest beim TSV Lützelburg und bleibt somit Letzter. Eine Klasse tiefer ist der Bann beim SC Biberbach gebrochen. Der erste Saisonsieg fiel mit einem 5:0 gegen den SV Nordendorf deutlich aus.

Kreisklasse Augsburg Nordwest

(0:2). Nach zwei verpassten Möglichkeiten der Heimmannschaft in Führung zu gehen, nutze Emil Bese einen Fehler der Weldener Hintermannschaft aus (0:1/23.). Welden öffnete danach das Spiel und geriet kurz vor der Pause in einen Konter. Saysana Khongdy erhöhte mit einer schönen Einzelleistung zum 0:2. Auch nach der Pause konnte Welden zunächst wenige spielerische Akzente setzen und hatte beim vergebenen Strafstoß in der 64. Minute Glück, nicht noch weiter in Rückstand zu geraten. Doch nur zehn Minuten später unterband der eingewechselte Claudia Urzica das kurzzeitige Aufbäumen des TSV mit seinem Treffer zum 0:3-Endstand (74.). – Zuschauer: 120. (weld)

Lützelburg – TSV Meitingen II 7:1 (3:0). Schon zur Pause führten die Hausherren durch Treffer von Martin Schnierle (3./45.) und Michael Hertle (27.) mit 3:0. Zwar kamen die Gäste durch einen Foulelfmeter, verwandelt von Jakob Wünsch (70.) auf 3:1 heran, doch Michael Hertle (72.), Martin Schnierle (79.) Fabian Karg (88.) und Johannes Heinrichs (89.) legten vier Treffer für Lützelburg nach. (WZ) – Zuschauer: 65

A-Klasse Augsburg Nordwest

(1:0). In einem emotionsgeladenen Lokalderby verhinderte Erlingens Keeper Michael Kratzer mit einigen starken Paraden zunächst einen Rückstand. Nach sehenswerter Vorarbeit von TSV-Spielertrainer Sebastian Mayer netzte Sascha Göddert schließlich zum hochverdienten 1:0 ein (32.). Angetrieben vom agilen Mo Aldery und Mayer drängten die Schwarz-Roten nach dem Wechsel auf die Entscheidung, ein weiterer Treffer wollte jedoch nicht gelingen. – Zuschauer: 123. (edi)

(2:0). Bereits nach zwei Minuten schloss Felix Wüst einen schönen Angriff mit einem satten Schuss zum frühen 1:0 ab. Lucas Freis nutzte nach 20 Minuten eine Unachtsamkeit der Nordendorfer Hintermannschaft zum 2:0-Halbzeitstand. Endgültig entschieden war die Partie dann zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff, nachdem Sebastian Sinninger und Lucas Fries auf 4:0 erhöht hatten (54.). Die Gäste waren zu diesem Zeitpunkt nach einer Roten Karte für Thomas Chirila kurz vor der Pause schon in Unterzahl. Das schönste Tor des Tages markierte dann Routinier Frank Hoch, der einen Freistoß aus 25 Metern ins Kreuzeck zirkelte. Youngster Julian Reich durfte das halbe Dutzend Tore vollmachen (83.). (gs)

(1:0). Es war ein leistungsgerechtes Remis. Achsheim ging spät Simon Haunstetter in Führung (43.). Bis zur 73. Minute hielt das 1:0, dann aber gelang Paul Kinlinger der Ausgleich. In einer strittigen Strafraumaktion gab es Elfmeter den Moritz Lichtenberger zur 2:1 Führung verwandelte (81.). Als die Zeit davon lief und das Spiel schon fast verloren schien, gelang dem SVA durch Raphael Haunstetter mit der vorletzten Aktion der nicht unverdiente Ausgleich. – Zuschauer: 90. – Reserven: 0:2 (hap)

