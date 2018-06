Die Voltigierer heißen Freunde willkommen

vor 27 Min.

Spannende schwäbische Meisterschaften

„Ein Freund ist dazu da, dich willkommen zu heißen!“ Unter diesem Motto fanden die „Schwäbischen Voltigiermeisterschaften 2018“ des Reitverbandes Schwaben in Mertingen statt. Der Reit- und Fahrverein Donauwörth-Mertingen als Ausrichter eines Voltigierturnieres, in dessen Rahmen diese Meisterschaften für den schwäbischen Raum stattfanden, hat mit seinem großen Helferteam für einen guten Ablauf gesorgt.

Turnierleiterin Sabine Mayer hätte sich freilich über größere Resonanz gefreut, jedoch haben weitere Veranstaltungen an diesem Wochenende hier wohl ein wenig mitgespielt. Der Samstagmorgen startete mit der Verfassungsprüfung der M- und L-Gruppen sowie Doppelvoltigierer, anschließend mit den S-Gruppen, Junior und Einzel. Daneben traten die M- und L-Gruppen zur Pflichtrunde an. Die Kür der Doppelvoltigierer gegen Mittag und anschließende Siegerehrung mündeten in die anschließende Siegerehrung der M-Gruppen und Doppelvoltigierer. Nach der Mittagspause gingen die Einzelvoltigierer L, Senior und Junior, mit Pflicht und Kür an den Start. Die Junior-Gruppen in der Prüfung 3 und S-Gruppen in Prüfung 1 folgten.

Der Sonntag begann mit der Voltigierpferdeprüfung. Die A-Gruppen übernahmen den weiteren Programmverlauf, gefolgt von Einzelvoltigierern S/M/Junior im zweiten Umlauf. Vor der Mittagspause freuten sich die A-Gruppen in der Siegerehrung über ihre Platzierungen. Der Nachmittag startete mit den Gruppenvoltigierern L-Cup Schwaben- Finalprüfung/Kür. Die Einzelvoltigierer S/M/Junior-Finalprüfung Kür folgte.

Turnerische Leistungen und Ästhetik begeisterten die Zuschauer an diesem sonnigen Wochenende. Am Nachmittag punkteten die Gruppenvoltigierer Junior und die Doppelvoltigierer in ihrer Finalprüfung, bevor am Ende die Gruppenvoltigierer der S/M ihre Kür in der Finalprüfung vorstellten. (pm)

Einzel

1. Chiara Hilverkus, S 7,816 (1.) 7,477 (1.) 7,647 Bayern Luino 19

Petra Niemeyer 008 VR Centrum Weicht e.V. 2. Sarah Hartung 7,291 (2.) 6,995 (3.) 7,143 Bayern Luino 19 Petra Niemeyer 009 RVC Gutenberg e.V. 3. Anna Neumann S 7,047 (3.) 7,085 (2.) 7,066 Bayern Best Dancer

Einzel-Junioren

1. Sema Hornberg S 7,139 (1.) 7,504 (1.) 7,322 Bayern Claudius 36

Katharina Klier-Maas 012 VRV Memmingen e.V. 2. Pia Loriz M 6,747 (2.) 6,887 (2.) 6,817 Bayern Samantha Stefanie Brechter 013 PSV Roggenburg e.V. 3. Zoé Spreng, M 6,672 (3.) 6,628 (3.) 6,650 Bayern Avantgarde de Napoleon

Junior Gruppen

PSV Roggenburg e.V.

1. Roggenburg Junior Team JUN 5,483 (1.) 5,852 (1.) 5,606 Bayern

Choco d’or, Tamara Spreng

