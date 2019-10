00:03 Uhr

Emersacker und Welden rücken ran

Und auch beim SC Biberbach zeigt die Richtung nach oben

Der FC Emersacker und der TSV Welden waren am gestrigen Feiertag die großen Gewinner in der Fußball-Kreisklasse Nordwest. Beide Teams aus dem Holzwinkel gewannen ihre Spiele und rücken nun Spitzenreiter TSV Leitershofen nach dessen Remis auf den Pelz. In der A-Klasse Nordwest musste der SV Wörleschwang bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Auerbach-Streitheim Federn lassen und liegt jetzt vier Punkte hinter Tabellenführer FC Langweid.

Kreisklasse Nordwest

– TSV Meitingen II 2:0 (1:0). In einem insgesamt niveauarmen Spiel behielten die Hausherren zurecht mit 2:0 die Oberhand. In der 14. Spielminute schob Thomas Holzheuer zum 1:0 ein, nachdem Stefan Maier einen Pass in die Tiefe noch erlaufen konnte und er den Ball in die Mitte gebracht hatte. Welden hatte noch mehrere Möglichkeiten zu einem weiteren Torerfolg in Spielabschnitt eins, die allerdings allesamt verpufften. Zwei, drei Chancen erspielten sich die harmlosen Gäste gegen Ende der ersten Spielhälfte. Eine feine Einzelleistung schloss Julian Liepert, der die Meitinger wie Slalomstangen stehen ließ, mit einem Flachschuss aus 16 Metern zum 2:0 ab (49.). – Zuschauer: 60 (tsvw)

(2:1). Die junge Heimmannschaft musste gegenüber dem effektiven Gegner Lehrgeld zahlen. Während der SVO durch gekonnten Spielaufbau und technische Klasse überzeigte, spielte der FCE seine Standardstärke aus. Zunächst konnte die Heimelf aufgrund ihrer spielerischen Überlegenheit auch verdient mit 2:1 in die Halbzeitpause gehen. Beide Treffer erzielte Danijel Milicevic (15./40./Foulelfmeter). Das 1:1 hatte Manfred Müller (16.) per Kopfball nach Eckstoß erzielt. Auch in der zweiten Halbzeit diktierte der SVO das Spiel. Emersacker wurde durch Glanztaten des Torhüters im Spiel gehalten. In der 52. Minute traf Daniel Ullmann ebenfalls nach Eckstoß per Kopfball. Ullmann war es auch, der in der den glücklichen 2:3-Endstand herstellte (81.). – Zuschauer: 60. (um)

A-Klasse Nordwest

(1:0). Der SCB war von Beginn an die bessere Mannschaft und siegte verdient, wenngleich die Gäste nach durch Johannes Presslein die erste richtig gute Chance des Spiels hatten. Gleich danach traf Andre Ebert zum einzigen Tor des Tages (17.). Die große Chance zur Vorentscheidung vergab Routinier Frank Hoch, der nur zwei fünf Minuten später mit einem Elfmeter am Erlinger Torhüter Michael Kratzer scheiterte. Auch in der zweiten Halbzeit versäumten es die Hausherren bei drei guten Gelegenheiten, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Deshalb musste am Ende auch noch gezittert werden – Zuschauer: 70 (gs)

(2:0). Nicholas Mayerhauser und Ansumana Sankareh sorgten mit einem Doppelschlag für die 2:0-Führung (18./20.). Die Gastgeber machten die Partie selbst nochmals spannend. Das 1:2 (54.) erzielten sie per Eigentor. Der anhaltenden Drangperiode der Gäste setzte die Heimelf großen Kampfgeist dagegen. Christian Schade köpfte den Ball für seinen bereits geschlagenen Keeper noch von der Linie. – Zuschauer: 30 (mira)

(1:0). Sebastian Lauster brachte Nordendorf in Halbzeit eins in Führung (37.). Tobias Hammerl erhörte nach dem Seitenwechsel auf 2:0 (67.). Sowohl Lauster (82.), also auch Hammerl (88.) sollte noch ein weiterer Treffer zum 4:0-Endstand gelingen. – Zuschauer: 50.

(2:0). In der 31. Minute war es soweit: Mo Aldery köpfte zum verdienten 1:0 für Herbertshofen ein. In der 39. und 54. erhöhten Stadler und Knopp auf 3:0. Der TSV sah bereits wie der sichere Sieger aus, hatte die Rechnung aber ohne die Horgauer gemacht. Als bei Herbertshofen nichts mehr ging, glichen Berger (71.), Martinek (75.) und Peter (89.) zum verdienten 3:3 aus. Der TSV darf sich bei seinem Torwart bedanken, der mit einigen Glanzparaden das Unentschieden rette. – Zuschauer: 60 . (ro-)

Themen folgen