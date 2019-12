vor 18 Min.

Jedes Spiel ein Endspiel

Endrunde um Augsburger Landkreismeisterschaft steigt im K.o.-System

Die Staudenlandhalle in Fischach ist am morgigen Sonntag ab 13 Uhr Schauplatz der Endrunde um die Augsburger Landkreismeisterschaft im Futsal. Anders als in anderen schwäbischen Regionen, wird im Augsburger Land beim Aufeinandertreffen der acht besten Teams weiter das K.o.-System angewandt. Dadurch wird jedes Spiel ein Endspiel.

Mit dabei bei den Titelkämpfen ist auch Bezirksligist TSV Meitingen. „Der Kick in der Halle soll Spaß machen!“ Unter diesem Motto tritt der TSV Meitingen aufs Parkett. Bisher ziemlich erfolgreich. Zuletzt gewann der Bezirksligist den UR-Cup in Wertingen (siehe Bericht auf Seite 26). Da wurde allerdings Hallenfußball mit Bande und großen Toren gespielt, was Trainer Pavlos Mavros wesentlich besser gefällt als Futsal. Obwohl man am Sonntag aufgrund von Verletzungen, Urlaubern und privaten Verhinderungen nur mit einer Rumpftruppe antreten kann, will man sich im von vielen als vorweggenommenes Endspiel bezeichneten Duell gegen den Süd-Bezirksligisten und Titelverteidiger SV Türkgücü Königsbrunn nicht blamieren. „Das Wichtigste jedoch ist, dass wir ohne Verletzungen aus dem Turnier kommen“, sagt Mavros, dessen Truppe als letztjähriger Finalist automatisch für die schwäbische Endrunde in Günzburg qualifiziert ist. (her/oli)

Der Spielplan

Spiel 1: FC Horgau – TSV Bobingen

Spiel 2: VfL Kaufering – TSV Neusäß

Spiel 3: Türkgücü Kö’brunn – Meitingen

Spiel 4: SSV Anhausen – TSV Fischach

Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2

Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4

Sieger der beiden Halbfinals

