Keine Weiterentwicklung

Reaktionen zum FCA-Trainerwechsel

Drei Spieltage vor Schluss hat der FC Augsburg seinen Trainer gewechselt. Für den glücklosen Heiko Herrlich holte der Fußball-Bundesligist am Montag Markus Weinzierl zurück an den Lech. Wir befragten FCA-Anhänger und Experten aus der Region, wie sie die Lage beim Tabellen-13. einschätzen.

Seit vielen Jahren beobachtet der noch amtierende Bezirksvorsitzende Johann Wagner aus Zusamaltheim die Entwicklung beim schwäbischen Vorzeigeklub. „Heiko Herrlich hat die Mannschaft in der Defensive stabilisiert, hatte aber kein Konzept für die Offensive“, stellt der 63-Jährige fest. Wenn jetzt der Trainerwechsel kurz vor Saisonende vollzogen wurde, sei es richtig, einen Trainer mit FCA-Vergangenheit zurückzuholen. „Weinzierl benötigt keine Eingewöhnungszeit“, ist Wagner vom Klassenerhalt der Fuggerstädter überzeugt.

Als Gründungsmitglied beim Fanklub „Schienbachtal 07“ in Rieblingen fiebert Roland Stoll bei jedem Spiel der Augsburger mit. „Grundsätzlich finde ich es gut, wenn der Trainer nicht sofort beurlaubt wird, wenn es mal nicht so gut läuft“, betont Stoll, der beim TSV Wertingen das Amt des Präsidenten innehat. Im Fall Herrlich hätte er sich den Trainerwechsel jedoch schon viel früher gewünscht, da er weder die Mannschaft noch einzelne Spieler wirklich weiterentwickelt habe. Dadurch habe auch die Attraktivität der FCA-Spiele gelitten. Vor allem das Spiel nach vorne funktionierte aus Sicht von Stoll überhaupt nicht. Mit Markus Weinzierl komme nun ein Trainer zurück, unter dem der FCA etliche Erfolge feiern konnte, unter anderem den Einzug in die Euro League. Ob Weinzierl in der jetzigen Situation die richtige Personalie ist, werde sich erst nächste Saison zeigen. Um im aktuellen Spieljahr den Abstieg zu vermeiden, müsse in Stuttgart und zu Hause gegen Bremen gepunktet werden. „Am letzten Spieltag in München ist wohl eher nichts zu holen“, schätzt Stoll die Situation realistisch ein. Wenn der Klassenerhalt nicht geschafft werden sollte oder die neue Saison in der Bundesliga wieder holprig verlaufe, müsse auch die Arbeit von FCA-Manager Stefan Reuter hinterfragt werden.

Stefan Mayershofer ist Fußball-Abteilungsleiter beim TSV Unterthürheim und zugleich Anhänger des VfB Stuttgart. Ausgerechnet bei seinem Lieblingsklub bestreitet der FCA nach dem Trainerwechsel sein nächstes Spiel. „Ich wünsche mir, dass der VfB dieses Duell gewinnt, der FCA aber trotzdem in der Bundesliga bleibt“, hofft Mayershofer auf ein Happy End für die Augsburger. Die noch notwendigen Punkte für den Klassenerhalt soll sich der FCA im Heimspiel gegen Werder Bremen holen. Den Trainerwechsel kann der Unterthürheimer TSV-Funktionär durchaus nachvollziehen. Vor allem nach der Niederlage gegen Köln, so Mayershofer, hätten die FCA-Verantwortlichen kalte Füße bekommen. (her)