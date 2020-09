vor 22 Min.

Zwei Bogenschützen führen nun die „Tell“-Schützen

Der Schützenverein in Westendorf wählt zwei Mitglieder der jüngsten Sparte als neue Vorsitzende

Schon im März hätte die Generalversammlung der Tell-Schützen Westendorf stattfinden sollen, doch durch die Corona-Pandemie wurde auch diese Veranstaltung gestoppt. Nun fand sie so statt, wie sie bereits seit Monaten geplant war – und markiert einen inhaltlichen Umschwung im Verein.

Thomas Blättler und Dieter Schenk wurden zu den neuen Vorsitzenden gewählt. Beide sind Bogenschützen beim Schützenverein „Tell“ Westendorf und bringen mit dieser noch jungen Sparte bereits frischen Wind in den Verein. Blättler bedankte sich für das Vertrauen in ihn, seinen Bogenschützenkollegen Schenk und in die Bogenschützensparte, die erst kürzlich ihr eigenes Trainingsareal unter Dach und Fach brachte. In puncto Führung schließt sich Blättler J.D. Rockefeller an, der einst sagte: „Habe keine Angst, das Gute aufzugeben, um das Großartige zu erreichen.“ Was das für die „Tell“-Schützen in Westendorf bedeuten könnte, erklärt er so: „Wir nutzen die Chance, die uns Corona bietet, um nicht nur einen inhaltlichen Neuanfang zu machen, sondern uns auch neu aufzustellen und die Jugend durch die Herausforderungen, die in den 20ern dieses Jahrhunderts auf uns zukommen werden, zu begleiten und zu unterstützen.“ Verabschiedet wurden die Vorstandsmitglieder Ralf Gudat nach zehn Jahren und Georg Halbritter nach sechs Jahren Vorstandstätigkeit. Gudat wurde vom Gau Wertingen mit der Ehrennadel ausgezeichnet. Halbritter kümmerte sich um die Neuwahl des Vorstands. Als Schriftführer wurde Bernhard Leichtle und als Kassenwartin Daniela Neureiter mit jeweils voller Stimmenzahl im Amt bestätigt. Gemeinsam decken sie alle Disziplinen ab, die im Verein geschossen werden können. Im Anschluss an die Wahl wurden vom neuen Vorstand die Schützenkönige proklamiert. Hier durfte sich Paul Reißner mit einem 35,8-Teiler über den Titel des Jungschützenkönigs freuen. Für die Luftpistolenschützen wurde Manfred Dorfmüller mit einem 98,3-Teiler Luftpistolenkönig. Die größte Kette als Schützenkönig der Luftgewehrschützen errang Josef Kastner mit einem 14,8- Teiler. (sb)

