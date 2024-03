TSV Wertingen ist nicht zu stoppen

Auch der SV Holzkirchen konnte den TSV Wertingen in der Fußball-Bezirksliga Nord nicht stoppen. Der Tabellenführer gewann mit 2:0 und landete im neunten Auswärtsspiel der Saison den neunten Dreier.

Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Nord, der TSV Wertingen, behält auswärts seine weiße Weste und gewann am Samstag auch das Spiel beim SV Holzkirchen. Zwei Tore des zuletzt angeschlagenen Torjägers David Spizert führte die Zusamstädter auf die Erfolgsschiene.

Es dauerte jedoch bis in den zweiten Durchgang, bis ein Treffer gefallen ist. Von Beginn an war es jedoch das erwartete Bild: Der TSV hatte deutlich mehr Ballbesitz, und Holzkirchen lauerte auf Konter. Nach einer guten halben Stunde tauchte der Gast das erste Mal richtig gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. David Spizert scheiterte jedoch mit seinem Schuss aus der Drehung aus 15 Metern am SVH-Keeper Randi. Die darauffolgende Ecke landete vor dem Fuß von Manuel Rueß, welcher aus kürzester Distanz über das Tor schoss.

Die beste Chance des ersten Durchgangs hatte jedoch der Underdog aus dem Ries: Kurz vor der Pause wurde bei einem Konter auf rechts Stefan Neuwirt geschickt. Dieser gab flach ins Zentrum, wo Philipp Buser im Fünfmeterraum den Ball jedoch leichtfertig über den Kasten setzte.

Wertinger Führung aus dem Nichts

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie zunächst überraschend offen, bis jedoch Wertingen aus dem Nichts in Führung ging. Spizert zog aus 18 Metern einfach mal ab. Der haltbare Schuss landete im linken Eck – 0:1. Dieser Treffer brachte den Gästen sichtlich Aufwind. Kurz danach hatten der eingewechselte Marco Gerold und Torjäger Spizert gute Chancen, die Führung zu erhöhen. Die Vorentscheidung fiel dann in der 80. Minute: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld von Marcel Gebauer wurde Spizert gefunden, welcher sich durchsetzten konnte und ins lange Eck zum 0:2 Endstand einschob.





Lesen Sie dazu auch

TSV Wertingen: Sandro Scherl, Alexander Wiedemann, Marco Schiermoch, Maximilian Fischer, Florian Heiß, Maximilian Beham, Manuel Rueß (62. Marco Gerold), Andreas Kotter (79. Marcel Gebauer), Ivan Rasic (62. Christoph Müller), Marcel Mayr (89. Philipp Mantwied), David Spizert - Trainer: Daniel Schneider

Tore: 0:1 David Spizert (64.), 0:2 David Spizert (80.) – Schiedsrichter: Luca Riedl (Grasheim) – Zuschauer: 100