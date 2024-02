Die Dorfrocker kommen nach Unterthürheim

Die beliebte Kultband spielt und singt in der Markthalle. Und sie bringt ihre Hommage an Dorfkinder und Landwirte mit.

Die Dorfrocker sind bekennende Dorfkinder! Die drei Brüder Tobias, Markus und Philipp Thomann lassen sich nur schwierig in eine musikalische Schublade packen, und sie wollen das auch gar nicht. 2007 sind sie erstmals angetreten, um in Florian Silbereisens ARD-Samstagabendshow mit Chucks, Lederhose und E-Gitarre für Aufsehen zu sorgen. Seither erlebten die Dorfrocker eine wahre Erfolgsgeschichte im Fernsehen und in den deutschen Album Charts. Ihren Kult-Hit „Dorfkind“ bringen sie ebenfalls mit nach Unterthürheim, wo sie am Samstag, 9. März, auf der Bühne stehen.

Wie die allermeisten Songs ist "Dorfkind" selbstgeschrieben, wird generationsübergreifend gesungen – im Kindergarten genauso wie am Ballermann auf Mallorca oder bei großen Rock-Festivals. Damit schaffen die Dorfrocker einen großen Spagat. Bereits mit erfolgreichen Songs wie "Engelbert Strauss" (2019) oder "Der King" (2021), ihrer Hommage an alle Landwirte, zeigen die Dorfrocker, welche Themen ihnen wichtig sind. Sie besingen die Vorzüge des Landlebens, aber auch ihre familiären Wurzeln. Zudem finden sie auch immer wieder neue kreative Wege, um gute Laune unter die Leute zu bringen. So spielten sie im Sommer 2021 (trotz Corona-Pandemie) über 100 Traktor-Konzerte mit ihrer eigenen, mobilen Bühne – im Januar 2022 dann sogar das größte Traktor-Konzert der Welt in Brasilien mit über 1500 Traktoren und erregten damit auch in Deutschland Aufsehen.

Im Januar 2024 folgte die letzte Aktion: Sie führten in Brasilien die längste Polonäse Südamerikas mit 8000 begeisterten Fans im Rahmen Ihrer Südamerika-Konzertreise auf und stellten damit einen neuen Südamerika-Rekord auf. Für die Dorfrocker ist es nach erfolgreichen Konzerten in den letzten Jahren bereits das fünfte Mal, dass sie nach Unterthürheim kommen. Viele Gäste aus der Region erinnern sich noch an diese Gastspiele zurück.

Die Veranstalter rund um die Markthalle der Metzgerei Braun sind auf jeden Fall bereits voller Vorfreude. "Wir möchten für alle Freunde der guten Laune etwas Besonderes anbieten. Und da die Dorfrocker seit langem in aller Munde und sehr beliebt sind und wir sie in bester Erinnerung hier in Unterthürheim haben, mussten wir sie einfach wieder zu uns holen", so die Veranstalter.

Einlass zur Veranstaltung in die Markthalle am Samstag, 9. März, ist um 18.30 Uhr. Beginn des Stimmungskonzertes ist um 20.30 Uhr.

Die Karten gibt es im Vorverkauf für 18 Euro unter anderem bei der Metzgerei Braun, in der Markthalle in Unterthürheim, bei Schreibwaren Gerblinger in Wertingen und Schreibwaren Eisele in Buttenwiesen. (AZ)