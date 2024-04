Autofahrer durchbricht mit seinem Wagen bei Villenbach Weidezaun

Der 19-Jährige teilt den Schaden erst später mit. Jetzt ermittelt die Polizeiinspektion Dillingen wegen Unfallflucht.

Ein 19-Jähriger war am Samstag gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto von Wengen in Richtung Villenbach unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kam er mit seinem Wagen aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und durchbrach einen Weidezaun.

Unfall bei Villenbach: Der Schaden am Zaun liegt bei etwa 500 Euro

Der junge Mann durchfuhr mit seinem Pkw die Weide, durchbrach den Zaun erneut und verließ die Örtlichkeit. Der 19-Jährige unterließ es, seinen Unfall zu melden und vor Ort zu warten. Er teilte den Schaden später selbstständig der Polizei mit, die jetzt wegen einer Verkehrsunfallflucht gegen den 19-Jährigen ermittelt. An der Weide und am Zaun entstand Sachschaden in Höhen von etwa 500 Euro, am Auto in Höhe von rund 800 Euro. (AZ)